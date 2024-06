La conspiración de la madre abadesa de Belorado: "Llevaba un año sin pisar misa"

El 13 de mayo de 2024, la entonces abadesa de los monasterios de San Clara de Belorado y Orduña difundió un "manifiesto católico" en el que explicaba los motivos que habían llevado a la comunidad a romper con Roma. En ese momento, el poder de Sor Isabel de la Trinidad tenía las horas contadas. Su cargo expiraba sólo unos días más tarde, el 29 de mayo, tras agotar todas las vías posibles para mantenerse en el mismo. Después de 12 años, una nueva hermana debía ser elegida para ocupar su lugar.

Quienes conocen a Sor Isabel aseguran que "le gustaba rodearse de personas que le siguieran el rollo, de becerros". "Iba largando a las hermanas que le llevaban la contraria", aseguran a Libertad Digital fuentes eclesiásticas cercanas al caso. "Actuaba como actúan los líderes de las sectas", añaden. "Hace tiempo" que sospechaban que "pasaba algo raro" en Belorado. Aunque era complicado saber de qué se trataba porque la última abadesa nunca fue demasiado ortodoxa a la hora de cumplir las normas, nos explican.

"Mandaba comunicaciones de madrugada", comentan. No les ha extrañado por tanto la información publicada por este periódico acerca de las horas intempestivas ( las 2.00 horas) a las que la exabadesa envió un correo al comisario pontífice -el arzobispo de Burgos, Mario Iceta- para solicitar una prórroga del plazo que éste había otorgado a las monjas que han liderado la rebelión para comparecer ante el Tribunal Eclesiástico, con el fin de ratificaran (o no) su postura para dictar -si correspondiera- los decretos de excomunión de cada una de ellas (han de ser individuales).

Ninguna de las fuentes consultadas entendió que las tres monjas citadas en primer lugar pidieran más tiempo, ya que su postura no parecía haberse movido un ápice desde la publicación del citado manifiesto. Así lo indicaban las declaraciones de su portavoz (José Ceacero, el cura coctelero de la Pía Unión del Apóstol San Pablo) y sus publicaciones en redes sociales. No ha habido periodo de reflexión, ni tregua. El mismo 15 de junio, al tiempo que las cabecillas de la revuelta pedían la prórroga, publicaban su primer video en una cuenta de Youtube que -por cierto- fue creada en marzo.

Llama la atención que fuera precisamente en marzo, el mes que otra de nuestras fuentes mencionan para indicarnos cuándo empiezan a notar que las rarezas de la abadesa podían ir más allá de su "manía persecutoria" o sus "ansias de poder". Creen que podría llevar meses urdiendo su plan, "conspirando". Cuando saltó el escándalo y los distintos capellanes que pasaban por los monasterios compartieron la información con la que contaban, llegaron a la conclusión de que Sor Isabel "llevaba un año sin pisar misa". Cosa que para las monjas de clausura que habitan un convento es "obligatorio".

Nadie se había dado cuenta de este extremo hasta entonces porque Sor Isabel era abadesa de dos monasterios a la vez y "no solía cumplir los horarios", lo que hacía que fuera "muy difícil de controlar" dónde estaba en cada momento. Iba constantemente de Belorado a Orduña. En uno pensaban que estaba en el otro, y viceversa. "Ahora entiendo por qué no iba a misa, es que no era católica", sentencian. Aunque, por raro que parezca, las hermanas cismáticas siguen insistiendo en que sí lo son. Lo que rechazan es la "Iglesia conciliar", posterior al Concilio Vaticano II.

"La Oficialidad eclesial trata de desacreditar un valioso Testimonio que, basado en el Verdadero Magisterio de la Iglesia, demuestra que, desde la muerte del Papa Pío XII, la Iglesia, usurpada por herejes, ha dejado de tener un Papa verdadero, verdaderos sacerdotes, verdaderos consagrados, y verdadera liturgia y doctrina católica", argumentan en la cuenta de Youtube que mencionábamos unas líneas más arriba. Idea que defiende la Pía Unión -considerada una secta por el Vaticano- que las tutela y desembarcó en el convento el mismo día que hicieron público su manifiesto.