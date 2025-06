El alcalde de Valladolid cuenta lo que se encontró tras la salida de Puente

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha estado presente en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde el Teatro Zorrilla de la ciudad castellana. El regidor vallisoletano ha cargado contra el exalcalde socialista y hoy ministro de Transportes, Óscar Puente, por la herencia recibida.

"Se nos vendió que recibiríamos una grandísima herencia y nada fue así. Tenían contratados los Goya y no había expediente administrativo, habían comprado 11 autobuses eléctricos y estaban sin pagar… La actuación es de 14 millones de euros", ha explicado Carnero sobre la deuda de la ciudad tras el mandato de Óscar Puente, sobre el que ha continuado diciendo: "’Estamos viviendo el mejor momento de la historia del tren’. Esa era la herencia recibida de Valladolid con el alcalde Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad".

"Todo parece indicar que la trama de corrupción es sistémica en el PSOE. Si es sistémica, difícilmente no puede no conocerse. Me parece alucinante, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos con este momento que estamos viviendo tan delicado", ha afirmado Carnero, tras la vorágine política de las presuntas tramas de corrupción del PSOE.

La vía alternativa

Por otro lado, Carnero ha indicado que "hay que volver a mirar a la Constitución de 1978, al espíritu de la concordia, el PSOE debe ser otro partido, y debemos construir como hemos construido este país durante 40 años de la manera que lo hemos hecho. En este momento todo eso se está tirando aguas abajo".

El alcalde también ha hablado sobre los resultados electorales del pasado mayo de 2023, donde ganó la derecha: "No podemos perder la perspectiva de que se trata de que no esté la izquierda, eso quería el votante de Valladolid, para mí eso es sagrado".

Además, Carnero ha comentado la alianza con VOX: "Valladolid no quería la izquierda. Las dos partes tienen que poner para que siga manteniéndose esa idea. Estar en coalición es complicado, pero tenemos que buscar los puntos de comunidad, los vecinos de Valladolid".

El AVE y otros proyectos

El alcalde ha hablado sobre las obras públicas y el AVE de Valladolid: "La interlocución es inexistente. Accedimos al Gobierno con el proyecto de soterrar la vía del tren, el diálogo con el Ayuntamiento es inexistente". "Lo que a mí me pareció que en el primer momento iba a ser una oportunidad histórica para los vallisoletanos ha devenido en una situación increíble, porque lo primero que tienes que hacer para querer a los demás es quererte a ti mismo", ha destacado Carnero aludiendo al Gobierno central.

"Tenemos nuevo propietario, lo único que podemos hacer es mejorar. Ha sido una pena que haya sido un fracaso el proyecto de Ronaldo. Valladolid no puede vivir sin su Pucela", ha subrayado Carnero sobre el descenso del equipo de fútbol Real Valladolid.