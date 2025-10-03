Una presa agrede brutalmente a un funcionario de la cárcel de Topas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión a un funcionario de prisiones. Ha ocurrido en la madrugada del viernes en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) donde una presa ha agredido gravemente a un trabajador de la prisión rompiéndole la nariz.

Los hechos se produjeron la pasada madrugada, cuando el Jefe de Servicios acudió a intervenir ante la conducta extremadamente violenta de una interna. Durante la actuación, y a pesar de que intentó tranquilizarla, la interna propinó un puñetazo en la nariz del funcionario.

El trabajador obtuvo asistencia en la enfermería del espacio y después fue trasladado al servicio de Urgencias donde se evalúa una probable intervención quirúrgica debido a un posible traumatismo.

Más seguridad para los funcionarios

Después de esta nueva agresión, CSIF ha vuelto a exigir al Gobierno medidas que protejan a los trabajadores en las cárceles españolas. Entre estos criterios destacan: la inspección de los criterios de clasificación, el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, la renovación de protocolos y una formación continua en técnicas de contención y funciones en situaciones de crisis.

"Lo ocurrido en Topas no es un hecho aislado. La distancia entre lo que se vive a diario en los centros y lo que se proyecta desde los órganos gestores es inasumible. Exigimos medidas reales para prevenir estas agresiones y proteger a quienes sostienen el servicio público penitenciario", ha señalado el responsable de CSIF Prisiones en Salamanca, Paco Herrero.

CSIF ha recordado que la seguridad del personal "no puede descansar únicamente en la pericia y el aplomo individual de los funcionarios". Según el sindicato, "es imprescindible una política penitenciaria responsable, con recursos suficientes y decisiones técnicas basadas en la prevención de riesgos".

Desde Comisiones Obreras, por su parte, han denunciado que las agresiones al personal penitenciario estén "descontroladas en lo que va de año". Entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de mayo de 2025, se han registrado 233 incidentes que proyectan 281 agresiones, según el sindicato, que ha alertado que de mantenerse el actual número de agresiones, sería el pero año de agresiones contra el personal penitenciario.