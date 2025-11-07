La Junta de Castilla y León presenta la mayor exposición de Yoko Ono en España de los últimos años

A partir de mañana, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) acoge ‘Yoko Ono. Insound and Instructure’, una gran muestra que recorre la trayectoria de la artista con más de 80 obras, desde sus célebres piezas de los años 60 hasta proyectos recientes. La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2026.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, junto con el director del museo, Álvaro Rodríguez Fominaya, ha presentado hoy la muestra, que celebra la relevancia de Ono como pionera del arte conceptual, la performance, el cine experimental y la música, así como su compromiso con la paz y la participación del público. La inauguración al público será mañana sábado de 19.00 a 21.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Entrada gratuita

Santonja ha destacado que la exposición consolida al MUSAC como un referente cultural internacional, situando a Castilla y León en el reconocimiento global de Yoko Ono, tras retrospectivas recientes en Tate Modern (Londres), Neue Nationalgalerie (Berlín) y Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. La entrada será gratuita los días 8 y 9 de noviembre.

Como actividad previa, hoy viernes 7 de noviembre se realizarán las performances ‘Pieza cielo para Jesucristo’ (1965) y ‘Pieza corte’ (1964), mientras que mañana sábado habrá una conversación con los comisarios de la exposición: Álvaro Rodríguez Fominaya, Jon Hendricks y Connor Monahan. Ambas actividades son de acceso libre hasta completar aforo.

La muestra ocupa 1.700 metros cuadrados y permite experimentar la evolución de Ono desde los años 60, incluida la histórica publicación ‘Pomelo’ (Grapefruit, 1964), hasta sus instalaciones de gran formato de los años 90 y actuales. La exposición refleja su versatilidad artística —performance, cine, música, instalación, pintura y fotografía— y aborda temas recurrentes: imaginación, activismo por la paz, humor, compromiso con la mujer y la naturaleza.

Las obras más destacadas

El título de la exposición remite a un concierto y muestra realizados por Ono en 1964 en Kioto, en los que integraba sonido e instrucción en su práctica artística. La muestra es coproducida con el Sabancı University Sakıp Sabancı Museum de Estambul y cuenta con un catálogo bilingüe, diseñado por Lacasta Design y coeditado por MUSAC y La Fábrica.

Entre las obras destacadas se incluyen performances históricas como ‘Cut Piece’ (1964) y ‘Voice Piece for Soprano’ (1961), instalaciones participativas de los años 90 como ‘En trance’ (1990) y ‘Laberinto – Asombra’ (1971), y una selección de ocho de sus películas producidas entre 1964 y 1972, algunas en colaboración con John Lennon.

La exposición también se extiende más allá de las salas del museo, con obras en la fachada del MUSAC, el vestíbulo del museo y diversos espacios de la ciudad de León, incluyendo la serie de vallas con mensajes como VUELA, IMAGINA LA PAZ, SÍ, RESPIRA y RECUERDA, y la obra participativa ‘Pensamientos de cuarto de baño’ (1968) en aseos de bares locales.