PSOE y Vox tumban los presupuestos de Castilla y León a las puertas de las elecciones

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este jueves el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026, después de que PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y parte del Grupo Mixto hayan sacado adelante las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas de forma conjunta. Se trata de un hecho inédito en la historia autonómica: es la primera vez que el Parlamento castellanoleonés tumba las cuentas de un Gobierno antes de iniciar su tramitación.

La votación, celebrada en pleno marcado por la inminencia de las elecciones autonómicas previstas para marzo, arrojó un resultado contundente: 47 votos a favor del bloqueo, frente a los 31 del PP y los dos procuradores no adscritos, antiguos miembros de Vox. El representante de Por Ávila optó por la abstención. La consecuencia inmediata será la prórroga de los presupuestos vigentes, un escenario que el Ejecutivo autonómico intentó evitar sin éxito.

Mañueco acusa a la oposición de "bloqueo partidista"

Tras el resultado, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado lo que califica de "bloqueo" motivado por el "cálculo partidista" de la oposición. Según afirmó, ni PSOE ni Vox mostraron voluntad de negociar, pese a disponer de "tiempo suficiente".

"Desde el primer día dejaron claro que su intención no era dialogar, era bloquear", reprochó Mañueco, que acusó a estos partidos de haber creado "la coalición del ruido" por anteponer su interés electoral a la estabilidad de la comunidad. A su juicio, la oposición habría dado por hecho que aprobar las cuentas "sería una victoria para el PP".

El presidente insistió en que los grandes perjudicados serán "los autónomos, las familias, quienes necesitan una vivienda, las personas mayores, los ganaderos, los agricultores y el mundo rural", señalando que la decisión impide que avancen proyectos clave para la comunidad.

El PP confía en aprobar las cuentas tras las elecciones

Mañueco aseguró, no obstante, que las medidas incluidas en el proyecto presupuestario no se perderán: "Estos presupuestos se aprobarán. Si no es ahora, será en marzo, cuando sumemos una nueva mayoría tras las elecciones."

El líder del Ejecutivo autonómico añadió que todas las iniciativas contempladas en las cuentas formarán parte de su programa electoral por considerarlas "proyectos buenos para la sociedad", alineados con el objetivo de situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir". Y en un mensaje directo a la oposición, subrayó: "En esta tierra preferimos menos ruido y más nueces; ustedes han demostrado que prefieren el ruido."