Vandalizan el Arco de Santa María de Burgos con el logo de Vox

La alcaldesa ha criticado este suceso diciendo que "descerebrados han atacado el patrimonio de todos". Vox se ha desvinculado de la pintada.

En vísperas de las elecciones castellanoleonesas que se celebrarán en la jornada dominical, hoy jueves por la mañana ha aparecido una pintada de Vox en el Arco de Santa María de Burgos de la que el partido de Santiago Abascal se ha desvinculado inmediatamente.

"Condena absoluta a la vandalización en el Arco de Santa María. VOX Burgos se desvincula totalmente de esta pintada. Exigimos una investigación inmediata para que el autor o autores asuman todas las consecuencias legales y económicas de su acto", han escrito en redes sociales los de Abascal.

Por su parte, desde el Partido Popular, Cristina Ayala, la alcaldesa de la ciudad, ha criticado este suceso diciendo que "unos descerebrados han atacando el patrimonio de todos. Hemos dado instrucciones para que se limpie de forma inmediata. Si alguien puede dar información, por favor, que denuncie", ha instado a los vecinos burgaleses.

Desde Vox han insistido en su inocencia y han solicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a las autoridades competentes, que "investiguen estos hechos con la mayor celeridad posible" para identificar al autor de este ataque en un lugar histórico.

En las elecciones de este domingo, se prevé que el Partido Popular gane las elecciones junto a un Vox muy fuerte en las encuestas, mientras que en el PSOE temen unos malos resultados, algo que ya han pronosticado decenas de encuestas.

