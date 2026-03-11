El voto rural, clave en Castilla y León: las propuestas de los partidos para el campo

Los partidos que concurren a las elecciones de Castilla y León este 15 de marzo han convertido el campo, la ganadería y el medio rural en uno de los ejes centrales de sus programas. Además del peso económico y territorial en la comunidad, el sector también ha estado en el epicentro de muchos conflictos políticos durante esta pasada legislatura.

El campo en Castilla y León: 5 datos clave Más peso que en el resto de España : la agricultura representa alrededor del 5,8% del PIB regional, más del doble que la media española (2,7%).

: la agricultura representa alrededor del 5,8% del PIB regional, más del doble que la media española (2,7%). Una potencia agroalimentaria: el conjunto del sistema agroalimentario (producción, industria y distribución) genera cerca del 14% del PIB y el 16% del empleo en la comunidad.

el conjunto del sistema agroalimentario (producción, industria y distribución) genera cerca del 14% del PIB y el 16% del empleo en la comunidad. Gran impacto en el empleo rural: el sector agrario concentra más del 5% del empleo total, uno de los porcentajes más altos de España.

el sector agrario concentra más del 5% del empleo total, uno de los porcentajes más altos de España. Segundo sector agroalimentario del país: la industria agroalimentaria de Castilla y León es la segunda más potente de España y supera los 3.400 millones de euros en exportaciones anuales.

la industria agroalimentaria de Castilla y León es la segunda más potente de España y supera los 3.400 millones de euros en exportaciones anuales. Peso ganadero destacado: solo la cadena cárnica genera unos 70.000 empleos y alrededor de 3.000 millones de euros en la economía regional. Leer más

El Gobierno autonómico ha estado formado por una coalición entre PP y Vox, con el popular Alfonso Fernández Mañueco como presidente y con Vox al frente de la Consejería de Agricultura hasta julio de 2024, cuando el partido de Abascal rompió los gobiernos autonómicos.

Uno de los episodios más controvertidos durante la cogobernanza fue el conflicto por la tuberculosis bovina, que estalló en 2023 cuando la Junta aprobó una orden para flexibilizar los controles sanitarios en las explotaciones. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Pedro Sánchez recurrió la orden al considerar que vulneraba la normativa sanitaria europea, lo que desembocó en un choque institucional y en protestas masivas de ganaderos con episodios especialmente violentos.

Con el PP ya al frente de Agricultura, durante los últimos tres años se han sucedido numerosas tractoradas y movilizaciones en varias provincias, para denunciar el aumento de los costes de producción, la sequía o el acuerdo de libre comercio con Mercosur. Todo ello, sin olvidar cuestiones como la gestión forestal y los incendios, que todos los partidos han aprovechado para criticar la planificación del operativo contra el fuego y a las políticas de prevención de la Junta.

"Ni plantando ajos echamos a los vampiros": tractorada en Valladolid este pasado mes de enero.

En conjunto, la legislatura ha dejado un balance en el que el sector primario ha sido uno de los ámbitos más conflictivos de la política autonómica. Y en este contexto, los partidos han incluido en sus programas desde medidas fiscales y ayudas directas hasta reformas del modelo productivo o cambios en la política ambiental. Analizamos las propuestas de los partidos con más opciones de obtener representación en las Cortes, según las encuestas electorales publicadas hasta la fecha.

Partido Popular

El programa del Partido Popular dedica un capítulo específico a "Agricultura, ganadería y mundo rural", que ocupa alrededor de 12 páginas de un total de 70, aproximadamente un 17% del documento, lo que refleja el peso que concede al sector en su propuesta política.

Entre sus principales propuestas destacan:

Defensa de una PAC fuerte y adaptada al agricultor profesional .

Planes de modernización de regadíos e infraestructuras agrarias.

Impulso al cooperativismo y a la industria agroalimentaria.

Programas para la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores .

Digitalización del campo y apuesta por la innovación agraria.

Medidas frente a los ataques del lobo y otros daños a la ganadería.

Los populares también vinculan el futuro del sector primario con el desarrollo del medio rural, la conectividad digital y la creación de empleo en pueblos pequeños.

PSOE

El programa socialista dedica al sector primario un apartado dentro del bloque de transición ecológica y gestión del territorio. El capítulo sobre agricultura y ganadería sostenibles ocupa aproximadamente 11 páginas de un total de 109, alrededor del 10% del documento.

Entre las propuestas destacan:

Reforma del modelo territorial para combatir la despoblación .

Apoyo a explotaciones sostenibles y agricultura de valor añadido.

Defensa de una PAC que prime al agricultor profesional.

Planes de desarrollo rural ligados a servicios públicos y empleo.

Estrategias de transición ecológica compatibles con el sector agrario.

Los socialistas ponen el acento en el equilibrio territorial y la sostenibilidad ambiental como base para revitalizar el campo.

Vox

El programa de Vox dedica al sector primario el capítulo "Defensa decidida del sector primario y de los productos de nuestra tierra", que ocupa cerca de 11 páginas dentro de un documento de 163, aproximadamente un 7% del total.

Entre sus propuestas principales figuran:

Rechazo a lo que denomina "fanatismo climático" de las políticas europeas.

Defensa del campo frente a acuerdos comerciales internacionales como Mercosur .

Protección de la caza y de las tradiciones rurales.

Medidas contra los robos en explotaciones agrarias.

Apoyo a la ganadería intensiva y reducción de burocracia.

El partido vincula muchas de sus propuestas a la oposición al Pacto Verde Europeo y a la lucha contra los acuerdos comerciales internacionales en los que no se da prioridad a los productos nacionales.

IU-Sumar

El programa autonómico de IU incluye el sector primario dentro del apartado "Medio ambiente y sector primario", que suma aproximadamente 6 páginas de un documento de 55, alrededor del 11% del programa.

Entre sus propuestas destacan:

Una PAC más justa orientada a pequeñas explotaciones.

Creación de "instrumentos públicos" para apoyar al sector.

Impulso de la agroecología y la agricultura sostenible.

Gestión pública o cooperativa de recursos estratégicos.

Refuerzo de la ganadería extensiva y la economía rural.

La formación apuesta por un modelo agrario centrado en explotaciones familiares y en la transición ecológica.

Tabla comparativa

PP PSOE VOX IU-SUMAR Espacio en el programa ≈ 17% del programa ≈ 10% del programa ≈ 7% del programa ≈ 11% del programa PAC Defensa de una PAC fuerte y orientada al agricultor profesional PAC adaptada a las singularidades de CyL y ligada a sostenibilidad Crítica a la política agraria europea y a acuerdos comerciales que afecten al campo PAC "más justa" para explotaciones pequeñas y familiares Relevo generacional Ayudas para jóvenes y nuevos agricultores; programas de incorporación Planes de desarrollo rural para atraer población y facilitar quedarse en el territorio Incentivos para que jóvenes permanezcan en el medio rural Apoyo a explotaciones familiares y economía social agraria Ganadería Planes de apoyo a la ganadería extensiva y medidas contra ataques del lobo Impulso a modelos sostenibles y bienestar animal Defensa de la ganadería intensiva y exclusión del lobo de la protección especial Prioridad a la ganadería extensiva y moratoria a macrogranjas Infraestructuras agrarias Modernización de regadíos y concentración parcelaria Desarrollo rural ligado a servicios públicos e infraestructuras Protección del suelo agrario frente a parques eólicos Inversiones públicas para revitalizar zonas rurales Industria agroalimentaria Impulso a cooperativas y agroindustria para aumentar valor añadido Fomento de cadenas de valor agroalimentarias sostenibles Protección del producto nacional frente a competencia exterior Apoyo a cooperativas y producción local Medio ambiente y normativa europea Compatibilizar sostenibilidad y actividad agraria Transición ecológica aplicada al campo Rechazo al "fanatismo climático" y al Pacto Verde Europeo Transición agroecológica y reducción de impactos ambientales Despoblación rural Incentivos fiscales y desarrollo económico en pueblos Modelo territorial contra la despoblación ("derecho a quedarse") Fiscalidad diferenciada y prioridad al medio rural Políticas públicas para repoblar zonas rurales

Las candidaturas locales

Las candidaturas de ámbito provincial también destinan buena parte de sus propuestas al medio rural y el sector primario, aunque desde una óptica más territorial. Soria ¡Ya! sitúa la lucha contra la despoblación como eje central de su programa y plantea un paquete de medidas fiscales, inversiones y mejoras en servicios públicos para revertir el declive demográfico. Entre sus propuestas destacan incentivos específicos para zonas muy despobladas, mejoras en la conectividad y el acceso a servicios básicos en los pueblos, además de políticas para reforzar la agricultura y la ganadería como pilares económicos del territorio.

En el caso de Unión del Pueblo Leonés (UPL), el programa vincula directamente el futuro del medio rural con el desarrollo económico de León, Zamora y Salamanca. La formación insiste en la necesidad de planes de desarrollo para comarcas rurales, el refuerzo de servicios públicos y medidas de apoyo al sector primario, al que considera clave para fijar población y garantizar la soberanía alimentaria. Además, plantea políticas específicas para proteger a los ganaderos y mejorar la rentabilidad de la agricultura.

Por su parte, Por Ávila plantea un enfoque más general centrado en frenar la despoblación y mejorar las condiciones de vida en los municipios. Su programa propone impulsar medidas para asegurar el futuro de la agricultura y la ganadería, mejorar infraestructuras y comunicaciones y atraer actividad económica e industrial a las zonas rurales, con el objetivo de generar empleo y facilitar que los jóvenes puedan permanecer en la provincia.