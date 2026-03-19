La Junta aprueba inversiones de 127 millones para impulsar el talento y la formación en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete de inversiones para impulsar el talento y la formación con más de 127 millones de euros en total en prácticas universitarias, especialización en comercio exterior, financiación a universidades públicas y refuerzo de la FP.

Inversión en universidades públicas

La Junta de Castilla y León aporta financiación de carácter trimestral para cubrir los gastos de personal y aquellos necesarios para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas de Castilla y León, tanto en el ámbito docente como en el investigador. Concretamente, la subvención de 125.726.353 euros aprobada hoy permitirá cubrir los gastos globales de su actividad durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

En concreto son 14.420.939 euros para la Universidad de Burgos (UBU); 20.493.458 euros a la Universidad de León (ULE); 45.397.405 euros a la Universidad de Salamanca (USAL); y 45.414.550 euros a la Universidad de Valladolid (UVA).

Estas inversiones buscan que las instituciones de Educación Superior logren objetivos tales como mejorar la calidad de la formación del alumnado mediante una enseñanza más individualizada, fomentar y fortalecer una investigación científica sobresaliente, y facilitar el traspaso de conocimiento desde las universidades hacia la sociedad y al sector empresarial, contribuyendo así al crecimiento económico y a la generación de empleos de alta calidad en Castilla y León.

Máster de Comercio Exterior y Digital Business

La Junta de Castilla y León ha aprobado la contratación de una empresa para poner en marcha las ediciones correspondientes al año 2027 y 2028 del Máster de Comercio Exterior y Digital Business, así como los servicios de difusión y reclutamiento, selección, y capacitación para la inserción laboral de los graduados.

Específicamente, se cubrirán los gastos directos de las dos ediciones del Máster de Comercio Exterior que ofrece el Instituto para la Competitividad Empresarial. Estos incluyen no solo los costos del profesorado y el desarrollo de la plataforma en línea, sino también otros gastos relacionados con la selección de candidatos y el reclutamiento.

Esta contratación tiene como finalidad promover el acceso a puestos que se especialicen en la internacionalización de los jóvenes, capacitándolos para integrarse a la Red Exterior de ICECYL y otros programas orientados hacia la inserción laboral, con el objetivo de fomentar el desarrollo exterior y competitivo de las compañías de Castilla y León.

La meta del ICECYL es incentivar y alentar la captación de inversión extranjera en la comunidad, así como la internacionalización de las compañías de Castilla y León. La Junta de Castilla y León considera la internacionalización de las empresas una meta principal en su estrategia, ya que es un instrumento clave para incrementar la competitividad económica, garantizar el crecimiento y la estabilidad de las compañías y promover el empleo y el tejido productivo.

Al final del año 2025, el valor de las exportaciones en Castilla y León llegó a 20.063 millones de euros, con un saldo comercial positivo de 3.548 millones de euros y una tasa de cobertura del 121,5 %. Esto indica que Castilla y León exporta un 21,5 % más de lo que importa.

Prácticas académicas

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía y Hacienda a la concesión de subvenciones a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de subvenciones por valor de 1.290.000 euros para desarrollar el programa de prácticas académicas, no laborales, en el ámbito de la I+D+i, internacionalización y financiación a través de 7 universidades de la Comunidad.

Los beneficiarios de estas subvenciones son los siguientes: La Fundación General de la Universidad de Burgos, que recibe 185.760 euros; la Fundación General de la Universidad de León y la Empresa, con 288.960 euros; la Fundación General de la Universidad de Salamanca, con una asignación de 361.200 euros; la Fundación General de la Universidad de Valladolid, también con un monto igual; el establecimiento universitario Pontificio del mismo nombre, con 20.640 euros; el centro universitario Santa Teresa de Jesús en Ávila, que recibe 51.600 euros; y por último, para sus prácticas, la Universidad Internacional Isabel I de Castilla obtiene 20.640 euros.

Estas prácticas tienen como meta promover la adquisición de habilidades para el desarrollo de la actividad profesional, facilitar su empleabilidad y estimular su habilidad para emprender con el fin de identificar y conservar el talento producido en las universidades de Castilla y León.