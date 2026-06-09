Mañueco es investido presidente de Castilla y León tras reeditar el pacto entre PP y Vox

El popular Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido este martes presidente de la Junta de Castilla y León con los únicos apoyos de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox y los votos en contra del resto de partidos con representación en el Parlamento autonómico -PSOE, con 30 escaños; UPL, con tres, y Soria ¡Ya! y Por Ávila, con uno en cada caso-.

La investidura de Alfonso Fernández Mañueco se ha producido tras el acuerdo de Gobierno suscrito el pasado miércoles 3 de junio entre PP y Vox, pacto que llegó 80 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del 15 de marzo que dieron la victoria al PP con 33 escaños, a nueve de la mayoría absoluta en el Parlamento de Castilla y León -42 de los 82 parlamentarios-, que se supera ahora con la coalición PP-Vox.

El pleno del debate de investidura del candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León ha comenzado a las 12:00 horas con la intervención de Alfonso Fernández Mañueco, que ha dedicado una hora y 20 minutos para explicar su 'contrato de legislatura' para cuatro años, ha apostillado.

La sesión se ha reanudado a las 16:00 horas con las intervenciones de los portavoces de los grupos Socialista, Carlos Martínez; Mixto -Ángel Ceña, Pedro Pascual y Alicia Gallego, por este orden-; Vox, Carlos Pollán, y Popular, Leticia García, con las respectivas réplicas y dúplicas de Fernández Mañueco, y ha concluido a las 20:40 horas tras la votación pública y por llamamiento que ha permitido investir al candidato del PP en una primera vuelta tras alcanzar la mayoría absoluta.

¿Último mandato de Mañueco?

Fernández Mañueco afrontará así su tercer Gobierno en coalición y el segundo en concreto con los de Santiago Abascal, socios de gobierno en la primera mitad del mandato precedente -dejaron los Gobiernos autonómicos el 11 de julio de 2024, desde cuando el PP se quedó en solitario y en minoría- y de nuevo ahora tras el acuerdo 'diáfano y transparente' alcanzado por los dos partidos, en palabras del candidato.

Con su investidura, Fernández Mañueco encarará además el que puede ser su último mandato como presidente de la Junta de Castilla y León ya que, salvo modificación o derogación de la norma o convocatoria muy anticipada de nuevas elecciones, la Ley del Estatuto de los Altos Cargos aprobada en 2016 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera limita a ocho años la permanencia en un cargo -el popular fue investido por primera vez el 9 de julio de 2019 y tomó posesión tres días después-.