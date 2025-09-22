Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, celebra su despedida de soltera por todo lo alto

Una de las bodas más esperadas del año y que se celebrará el próximo 18 de octubre, será la de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski, que se darán el 'sí, quiero' en una boda que se celebrará en España, concretamente en el exclusivo hotel Abadía Retuerta Le Domaine, ubicado en Sardón de Duero (Valladolid). La fiesta preboda, el día anterior, tendrá lugar en el Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena.

Mientras se acerca el gran día, Stella ha querido compartir, a través de las redes sociales, detalles de su despedida de soltera, que ha realizado conjuntamente con su futuro marido. Una despedida en la que hubo una cena rodeada de amigos y familiares, entre los que destacó la presencia de su madre, Melanie Griffith, a quien podemos ver en una imagen tipo Polaroid, en la que la actriz viste pantalón vaquero y una blusa negra. Entre quienes no pudieron estar se contaban ni su padre y padrino, Antonio Banderas ni su hermana Dakota Johnson ni su otro hermano por parte de madre, Alexander Bauer, hijo de Melanie Griffith y Steven Bauer.

En las diferentes imágenes se ve a Stella con una peluca rosa, posando con un gran ramo de flores, una sala decorada con decenas de globos rosas o una tarta en forma de corazón en la que se podía leer "Miss and Mr."

Para esta ocasión, Stella llamó la atención con un vestido espectacular de inspiración boho chic con transparencias, con body blanco, escote cerrado, manga francesa y falda de vuelo, que complementó con unas sandalias.

El día de la boda se reunirán un total de 258 invitados, que disfrutarán de una celebración que durará todo el fin de semana. Tal y como ha informado 'Tribuna Valladolid', la boda será exclusiva, íntima y blindada. La organización de la boda ha corrido a cargo de una reconocida empresa de wedding planner británica, y no se permitirá acceder al recinto con teléfonos móviles u otros dispositivos. También contará con un operativo de seguridad reforzado y un acceso controlado que incluirá traslados en vehículos privados y la posibilidad de aterrizar directamente en el helipuerto del complejo.

Asimismo, 'Tribuna Valladolid' cuenta que la celebración comenzará con un cóctel al aire libre, seguido de una cena de gala diseñada por los chefs de Abadía Retuerta, que combinará productos de la tierra con alta cocina de autor, y como broche final, una fiesta con música en directo y coctelería de autor.