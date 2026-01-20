La guerra Beckham-Peltz que viene de lejos

Ha fallecido Valentino Garavani, un hombre que siempre buscaba la belleza y la feminidad de las mujeres, a los 93 años en Roma. Fue conocido "el emperador de la moda". Un italiano muy refinado, siempre elegante y de ademanes exquisitos. Su gran amiga y musa fue Naty Abascal, la mujer que mejor ha llevado sus diseños, que ha afirmado que "se ha ido una parte de mí". Valentino, cuya fortuna se estima en 1500 millones de dólares, vendió la marca a la familia real de Catar.

Conmoción mundial por la rajada de Brooklyn Beckham contra David y Victoria Beckham, que ha emitido un larguísimo comunicado en sus redes sociales donde deja a sus padres a los pies de los caballos. Era de sobra conocido que no mantenían una buena relación, y que la enemistad viene desde que empezó a salir con su ahora mujer, Nicola Peltz.

El comunicado deja frases interesantes: "No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia". "Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, forzándola a buscar urgentemente un vestido nuevo". Y se fue a Valentino.

"Intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre. Durante la planificación de la boda, mi madre llegó a llamarme "malvado" porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola en nuestra mesa. La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola no era de nuestra sangre y que no era familia".

Brooklyn continúa con su relato: "Mi madre secuestró mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de anticipación con una romántica canción de amor. Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba previsto que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida. "Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero".

Nueva entrega de WhatsApp en OK Diario de las denunciantes de Julio Iglesias, enviados en marzo y mayo de 2023, dos años después de haber dejado su trabajo. El primero, le dice "Sólo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, y decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden!". Es la misma persona que en su denuncia asegura que el cantante la penetró contra su voluntad, la abofeteó, la insultó y la coaccionó para participar en encuentros sexuales con una de sus asistentes mientras él se masturbaba dando instrucciones.