Jesulín y Campanario preparan su "artillería legal" y Federico les avisa: "Es mejor no remover"

Tras la publicación de la futura paternidad de su hijo y que ya ha sido desmentida por.Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Una noticia que llegó al portal que lo publicó por dos fuentes distintas, se supone que fiables, con el titular "van a ser abuelos". La revista ¡Hola! recogió la información tal cual y la noticia abre la web. Posteriormente, la revista se pone en contacto con María José Campanario que desmiente la información de manera rotunda. Ha sido una noticia que ha producido un profundo malestar en la pareja y que incluso está evaluando emprender acciones legales ante lo que consideran un ataque a su intimidad. "No se puede hacer cualquier cosa sin que pase nada"

Para el director de Es la Mañana de Federico María José Campanario, esta decisión de "sacar toda la artillería legal" no es acertada. "Campanario tiene unos antecedentes judiciales que es mejor no remover, con condena incluida, estás mejor quieto. Lo segundo, tiene que haber mala fe o voluntad de engañar, y el portal que lo anuncia, lo retira. Ningún juez te va a admitir algo si ha habido presunción de veracidad y voluntad de rectificar sobre la marcha".

Carlos III ha presentado en Windsor el preestreno de su documental 'Finding Harmony: A King's Visión' (En busca de la armonía: la visión de un rey) que lanzará el próximo 6 de febrero, donde pretende ser "un retrato sin precedentes del rey Carlos III de Inglaterra".

Este viernes, y en 3.300 salas de cine, se estrena el documental de Melania Trump financiado por Amazon que aborda la antesala de la investidura de su marido en 2025. Amazon habría invertido hasta 40 millones de dólares en el proyecto, de los que un 70% irían a la propia Melania Trump.