Jesulín de Ubrique y María José Campanario desmienten que vayan a ser abuelos

María José Campanario y Jesulín de Ubrique desmienten la información que publicaba el portal Informalia esta mañana, por la que iban a ser abuelos en unos meses. ¡Hola! se ha puesto en contacto con la pareja que ha confirmado que su hijo Jesús Alejandro no va a ser padre afirmando que "no entiendo de dónde salen semejantes cosas sin ser ciertas". El matrimonio no solo está sorprendido por la noticia sino que estudia emprender acciones legales.

Hay que recordar que cuando Jesús Alejandro cumplió 18 años el pasado 6 de marzo sus padres emitieron un comunicado en el que advertían a los medios de comunicación de que su hijo no era personaje público y que respetasen el anonimato elegido por el joven, siguiendo los ejemplos de sus hermanas Andrea y Julia.

Según OKdiario, Julio Iglesias tiene grabaciones que demuestran que intentaron comprar a sus empleadas para que le denunciaran. Según este digital, existe una campaña coordinada entre medios de comunicación y ONG para fabricar denuncias falsas contra el artista. Todo esto demostraría que existe una campaña orquestada para fabricar denuncias falsas contra Julio.

Escribe Luis Balcarce que Julio dispone de grabaciones que demostrarían que "algunas personas" han intentado conseguir que varias de sus empleadas presentaran denuncias contra él por agresión sexual. Habrían sido las propias empleadas las que le alertaron de los intentos de fabricar nuevas denuncias y mantener viva la campaña mediática incluso tras ser archivado el caso por la Fiscalía. Todas ellas habrían negado cualquier acusación contra el artista. Además, existiría una grabación que demostraría que las personas que están detrás de la investigación hablaron con empleadas de Julio y les hicieron ofrecimientos para que denunciaran a Julio Iglesias.

El hijo de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio declarará en los próximos días si quiere vivir con su padre en España. Para el director de Es la Mañana de Federico, "todas las informaciones que hemos recibido sobre los conflictos de esta pareja, venían casi siempre o generadas por ella, o manipuladas por ella o exageradas por ella. Y él ha estado defendiendo su situación en términos dificilísimos. El niño ha querido venir aquí y ella lo ha impedido haciéndole la vida imposible".