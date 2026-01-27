Julio Iglesias "llegará hasta el final": valora querellarse contra sus exempleadas y Women's Link por denuncia falsa

Julio Iglesias quiere "llegar hasta el final" y actualmente valora querellarse contra sus dos extrabajadoras y la asociación Women's Link Worldwide por denuncia falsa. La defensa del artista liderada por el letrado José Antonio Choclán ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional acceder a la propia denuncia.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el pasado viernes la denuncia de las dos extrabajadoras de Julio Iglesias por presunta agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores, argumentando que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar estos hechos. Tal y como desveló LD, el artista estudia presentar una demanda millonaria contra el diario digital de Ignacio Escolar, eldiario.es, y contra la cadena de televisión estadounidense en español, Univision.

Fuentes cercanas a Julio Iglesias consultadas por Libertad Digital aseguran que "el cantante desea tener acceso a la denuncia presentada por sus dos exempleadas y la asociación Women's Link Worldwide para estudiar la interposición de una querella por un delito de denuncia falsa".

"Es indispensable tener una copia de la denuncia, de las actuaciones y de la toma de declaración que se hizo la semana pasada por parte de la Fiscalía a las dos exempleadas de forma telemática. Todo ello, para valorar la gravedad de las falsas acusaciones vertidas y emprender acciones legales en consecuencia", añaden. Para ello, valora la posibilidad de interponer una querella por denuncia falsa.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el artista está muy feliz tras el archivo de la investigación preprocesal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. No obstante, el cantante quiere llegar hasta el final y averiguar quién ha sido el ideólogo de esta campaña de desprestigio a nivel internacional y quién ha promovido la presentación de la denuncia de sus dos exempleadas a través de la asociación Women's Link Worldwide. No se descarta que detrás de este caso haya intereses políticos del Gobierno de Pedro Sánchez".

Este diario desveló en exclusiva que una de las dos denunciantes abrió una cuenta erótica en el portal OnlyFans en las mismas fechas en las que supuestamente Julio Iglesias estaba agrediéndola sexualmente. Por su parte, el propio cantante emitió un comunicado a nivel internacional a través de sus redes sociales denunciando su indefensión después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazase su personación en la causa. Además, publicó numerosos mensajes cariñosos de las dos denunciantes antes, durante y después de las presuntas agresiones sexuales.

La condición de testigo protegido fue concedida de forma irregular

La defensa de Julio Iglesias ha denunciado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional otorgó la condición de testigo protegido de forma irregular a las dos exempleadas que le denunciaron por presunta agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores. El artista ha solicitado además al Ministerio Público poder acceder a la propia denuncia: "Tiene un interés legítimo toda persona a quien pudiera repercutir o afectar lo que se resuelva en que puede demostrar que tiene una conexión concreta y singular con el objeto del proceso y con la decisión que en él se adopte. Y no puede dudarse el interés legítimo de don Julio Iglesias de la Cueva en acceder al contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal que se han desarrollado".

"Por otro lado, y sin presumir nada de antemano, no podemos olvidar tampoco que el acceso a la denuncia es además necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del Sr. Iglesias de la Cueva está igualmente justificado. En definitiva, la Circular 2/2020, FGE establece que los fiscales no pueden declarar secretas las actuaciones. Y no existe ninguna Ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones procesales, o preprocesales, desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él", concluye.

