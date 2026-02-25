Nuevo escándalo para la Casa Real Noruega: Marius Borg habría confesado la existencia de un hijo secreto

Los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo en la Casa Real noruega, donde no hay un día sin un escándalo.

Después de conocer la noticia del ingreso hospitalario del rey Harald de Noruega durante un viaje privado a Canarias, debido a una infección y deshidratación, aunque según ha indicado el Palacio Real en un comunicado "su estado, dadas las circunstancias, es satisfactorio".

Y por si fuera poco, ayer un testigo presencial lanzó una auténtica bomba durante el juicio, añadiendo nuevos problemas a su ya más que deteriorada reputación. Uno de los testigos citados contó en sede judicial que durante una de las fiestas en las que pudo cometerse una violación, Marius Borg estuvo hablando sobre su vida con una chica y desveló que tenía un hijo. El testigo declaró: "Le contó cosas sobre cómo había tenido una infancia difícil y le habló de su hijo y le mostró fotos de él, y cosas que le dieron confianza", explicó narrando las conversaciones que tuvo con su amiga al día siguiente de lo sucedido.

Ha sido el medio noruego VG quién se ha hecho eco de lo sucedido el pasado viernes durante el 14º día de juicio de Marius y que no se ha sabido hasta hoy. Por otra parte,"el Palacio se mantiene en silencio" y ha rechazado emitir cualquier tipo de declaración oficial para confirmar o desmentir la paternidad de Marius. Tampoco han querido esclarecer si los Reyes o los príncipes Haakon y Mette-Marit están al tanto de este supuesto nieto.

Esta revelación surge en un momento crítico, donde cada detalle de la vida privada dde Borg es escrutado por la fiscalía y los medios de comunicación, mientras la familia real intenta desesperadamente distanciarse de las polémicas conductas del hijo mayor de Mette-Marit, mientras aumenta la presión sobre el príncipe Haakon.