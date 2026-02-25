Morten Borg, expareja de Mette-Marit, reaparece en plena crisis de imagen de la Casa Real noruega

Morten Borg, exnovio de la princesa Mette-Marit, ha vuelto a dejarse ver públicamente en un momento especialmente delicado para su hijo, Marius Borg. El joven se enfrenta desde hace días a un proceso judicial que podría derivar en una condena de prisión, ya que sobre él pesan más de una veintena de cargos, entre ellos el de agresión sexual.

La familia real noruega ha intentado mantenerse al margen del procedimiento. Ni el príncipe Haakon ni la princesa Mette-Marit han estado presentes en la sala durante el juicio, aunque sí fueron fotografiados a la salida de la prisión donde permanece ingresado Marius. El joven fue detenido el fin de semana anterior al inicio del proceso y el tribunal decretó prisión preventiva al considerar que existía riesgo de reincidencia. Todo ello, además, en un contexto complicado para la Familia Real, salpicada recientemente por la polémica en torno a la supuesta vinculación de Mette-Marit con Epstein.

La expareja de Mette-Marit, que hasta ahora había optado por un perfil bajo, fue visto en el juicio. Aunque siempre ha estado pendiente de él y ha mantenido una relación cordial con Mette-Marit, había evitado situarse en primera línea.

A diferencia de los príncipes, que desde el principio dejaron claro que no acudirían a las vistas judiciales, Borg no adoptó una postura tan firme, aunque prefería esperar a que la situación se estabilizara, en parte debido a su propio pasado conflictivo. Sin embargo, en los últimos días ha salido del discreto segundo plano en el que se mantenía. Según ha informado el medio digital Se og Hør, Borg ha reaparecido esta misma semana en los pasillos del juzgado.

Por ahora, no se ha confirmado si su presencia responde a un gesto de apoyo hacia su hijo o si ha sido requerido por alguna de las partes implicadas en el proceso. Sí ha trascendido que la policía le interrogó durante la fase de investigación.

Problemas con la justicia

Aunque en la actualidad lleva una vida discreta, Morten Borg también tuvo en el pasado problemas con la ley. A comienzos de los años noventa fue detenido por posesión de cocaína, lo que le llevó a cumplir dos condenas de prisión. Además, se enfrentó a acusaciones por comportamiento violento y por conducir bajo los efectos del alcohol.

A pesar de esos antecedentes, siempre se ha mantenido cercano a su hijo y ha conservado una relación cordial tanto con Mette-Marit como con el príncipe Haakon. De hecho, fue uno de los invitados a la boda de la pareja en 2001.

Mette-Marit y Morten se conocieron en una de las interminables fiestas de música house que ambos frecuentaban y en 1997 nació Marius. Ese mismo año se cruzó por su vida el príncipe Haakon de Noruega en un concierto de rock en su localidad natal, aunque hasta un posterior reencuentro, dos años después, no comenzaron su relación.