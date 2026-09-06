El debut público de Jordan Bardella y María Carolina Borbón-Dos Sicilias en el lago de Como

Fue la revista Paris Match la que hace cuatro meses dio a conocer la relación entre María Carolina Borbón-Dos Sicilias y Jordan Bardella, cuando ambos paseaban cogidos de la mano por las calles de Ajaccio, en Córcega.

No sería hasta el 7 de julio cuando se dejaron ver, sonrientes y cercanos, durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, si bien acudieron de forma privada. No sería hasta finales de agosto cuando dieron un paso más en su relación, cuando en una publicación de Instagram, María Carolina compartía la primera fotografía junto a Jordan Bardella: un selfi en el que ambos aparecen muy sonrientes, mientras Bardella apoya la cabeza sobre el hombro de María Carolina. Unas imágenes tomadas durante las vacaciones estivales de los Borbón-Dos Sicilias en Porto Cervo, el exclusivo destino situado al norte de Cerdeña, y en el que Bardella ha sido uno más de la familia.

Finalmente, ha tenido lugar su primera aparición pública oficial juntos. Ha sido durante un evento relacionado con la carrera política del presidente de la Agrupación Nacional, concretamente con el foro TEHA —uno de los encuentros económicos y políticos más importantes de Italia, que reúne a líderes empresariales, economistas, inversores y políticos— y que se ha celebrado en Cernobbio, a orillas del lago de Como.

La pareja fue fotografiada a las afueras de Villa d'Este, donde ambos posaron sonrientes. María Carolina lució un conjunto de chaqueta cruzada en negro con lazo en la cintura y falda tableada del mismo color, con salones a juego.