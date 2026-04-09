Poder y aristocracia: Jordan Bardella y María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, nueva pareja sorpresa

Después de meses de rumores, María Carolina de Borbón-Dos Sicilias y Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN), eurodiputado y heredero político de Marine Le Pen, han protagonizado la portada de la revista Paris Match.

🚨 À la une de 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 cette semaine. 📌 Jordan Bardella et Maria Carolina de Boubon des Deux-Siciles : l’idylle que personne n’attendait.

👉 Photos exclusives de leur escapade en Corse. 📌 Iran : l’incroyable sauvetage du pilote américain. 📌 Angleterre : la… pic.twitter.com/wk08ZJauo4 — Paris Match (@ParisMatch) April 8, 2026

En estas fotografías exclusivas se ve a ambos disfrutando de unas vacaciones en Córcega, mientras daban un romántico paseo cogidos de la mano por la zona de Ajaccio.

Tal y como revela Paris Match, la pareja se conoció durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en mayo del año pasado, y el flechazo fue inmediato, si bien los rumores de una posible relación entre ambos no comenzaron hasta el pasado mes de enero, cuando se les vio salir juntos de la inauguración de la exposición del 200º aniversario de Le Figaro.

Bardella, que figura como favorito en las encuestas a las elecciones presidenciales de Francia de la primavera de 2027, jugó al despiste durante una entrevista cuando fue preguntado sobre María Carolina, donde respondió que "no diría que estoy soltero, pero soy discreto al respecto". En Francia la noticia ha sido calificada como "el romance que nadie esperaba".

En las fotografías interiores de la revista, se puede ver a Bardella y a María Carolina abrazándose y mirándose en actitud muy cómplice, y que demuestran que son pareja.

Quién es María Carolina de Borbón-Dos Sicilias

María Carolina nació en Roma el 23 de junio de 2003. Es la primogénita de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro y pretendiente a la sucesión del extinto Reino de las Dos Sicilias, y de la italiana Camila Crociani. Tiene una hermana menor, María Chiara, que en su momento se relacionó con el príncipe Christian de Dinamarca.

Fueron criadas entre Mónaco, París, Roma y Saint-Tropez, y hablan italiano, inglés, francés, ruso y portugués. Ambas hermanas estudiaron Ciencias Sociales, Marketing y Management, y su imagen está ligada al mundo de la moda, donde María Carolina ha trabajado para Pucci y Louis Vuitton. Además está implicada en actividades benéficas e iniciativas humanitarias. Además, triunfa en redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores al mostrar sus looks y estilo de vida.