Llevar las uñas perfectas puede ser una tarea compleja, en especial con los esmaltes de uñas tradicionales. Por suerte, existen los esmaltes de uñas semipermanentes como los Comozon All in One 36 Colores , que te permitirán mantener tus uñas perfectas por mucho más tiempo sin tener que hacer demasiados retoques.

¿Cuáles son los mejores esmaltes de uñas semipermanentes del mercado?

Encontrar unos buenos esmaltes semipermanentes para uñas no siempre es fácil, porque no todos cuentan con la misma calidad. Es por ello que hoy hemos seleccionado las 8 mejores opciones que hemos encontrado en el mercado ¡Vamos a conocerlos!:

1. Esmaltes de uñas semipermanentes Comozon All in One 36 Colores

Esmaltes de uñas semipermanentes Comozon All in One 36 Colores

Sin duda estos son de los mejores esmaltes de uñas semipermanentes que podrás encontrar en el mercado. Recibirás un total de 36 colores, los cuales son perfectos para todas las épocas del año y encontrarás todas las opciones necesarias para satisfacer tus necesidades de color y adaptarse por completo a tu vida diaria. Además, viene con tiras para frotar que permitirán ayudarte a hacer unos estilos muy bonitos con cualquier patrón de dibujo que desees. Son unos esmaltes de uñas de muy buena calidad que tienen un alto poder de tinte y una gran dureza.

Es un esmalte de uñas acrílico y gel UV, que te permitirá que puedas tener un brillo único a tus uñas, con un gran efecto brillante. Se debe aplicar una capa fina de esmalte de uñas y dejarla secar con una lámpara LED o UV. La duración de estos esmaltes cuando se aplica la manicura es de 3 semanas, y están completamente libres de tóxicos hechos puesto que están hechos a base de resina natural.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un kit bastante completo, con 2 brochas y una lima aparte de los esmaltes y sus colores son vivos, ofreciendo una cobertura muy buena con tan solo dos pasadas". Por otra parte, destacan que "los colores son muy bonitos y diversos, es necesario curar en lámpara y seca muy rápido". Estos son unos geles semipermanentes de muy buena calidad que te permitirán tener una manicura perfecta por mucho más tiempo.

2. Esmaltes de uñas semipermanentes Rosalind UK-8

Esmaltes de uñas semipermanentes Rosalind UK-8

Este es un paquete de 12 esmaltes en gel semipermanentes, los cuales brindan un acabado perfecto en todas tus uñas. Cada uno tiene un total de 7ml de producto, que te permitirá tener unas uñas perfectas en todo momento. Son portátiles y muy ligeros, viniendo en una botella que te permitirá llevarlas a todas partes.

Están fabricados en materiales naturales con muy poco olor, y no es perjudicial en absoluto para la piel. Son muy duraderos, puesto que permiten que tus uñas estén perfectas durante al menos 14 días, y son fáciles de aplicar. Estos esmaltes requieren de lámpara UV para su proceso de secado y son muy fáciles de secar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tienen una calidad-precio recomendada, y da unos resultados que son preciosos". También destacan que "con dos capas es más que suficiente para que quede tupido el color, y se seca con una lámpara de 40W en un minuto y medio por cada capa".

3. Esmaltes de uñas semipermanentes WELTEAYO P100

Esmaltes de uñas semipermanentes WELTEAYO P100

Se trata de un set de 20 colores + 3 Top Coats, que te permitirá tener un acabado perfecto en tus uñas por mucho tiempo. Este es un esmalte de gel semipermanente que te permitirá combinar los colores que prefieras para crear un estilo que vaya a la perfección con tus prendas de vestir. Se debe utilizar con lámpara LED UV con un tiempo de curado entre los 60 y los 120 segundos.

Es muy fácil de usar, con una gran cobertura, lo que permite que puedas conseguir la máxima practicidad posible. Este es un set que está fabricado en resina natural, que no es tóxica, y no contiene ingredientes irritantes o adhesivos. No dañan las uñas y con una sola aplicación pueden durar entre 14 a 21 días sin ningún tipo de inconveniente.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unos esmaltes muy bonitos, los colores claros requieren de 3 manos, y no queman nada en la lámpara". Además, afirman que "tienen una muy buena calidad, y las botellas son pequeñas, cumpliendo con su cometido, con unos colores muy bonitos".

4. Esmaltes de uñas semipermanentes Inagla IGMKL20

Esmaltes de uñas semipermanentes Inagla IGMKL20

Este es un set de 20 colores de esmaltes semipermanentes de tono de pastel, y cada uno tiene un total de 8ml de producto. Son unos esmaltes muy durables que permiten que tengas una larga duración de 10 a 14 días, lo que te permitirá conseguir la mayor practicidad posible. Es un esmalte en gel de alta calidad con un olor muy leve y que tiene una gran tenacidad.

Los colores son resistentes y flexibles, y se adhieren a la uña de una forma muy rápida. Tienen un brillo completamente permanente, y hay que secar el esmalte bajo la lámpara UV o LED. Es un esmalte completamente libre de tóxicos, lo que permite que no se vaya a dañar la uña bajo ninguna circunstancia. Las uñas no se parten ni se descaman, y se puede utilizar tanto con uñas naturales, como artificiales y acrílicas.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "son algo espesos, pero son muy recomendables, y se deben aplicar dos o tres capas para que luzca el color". Por otra parte, destacan que "tienen unos colores muy bonitos, cubren muy bien, aunque pueden llegar a ser demasiado espesos".

5. Esmaltes de uñas semipermanentes Elite99 001

Esmaltes de uñas semipermanentes Elite99 001

Se trata de un kit de esmaltes de uñas semipermanentes que requiere de lámpara LED UV y que te ofrecerá un total de 6 colores elegantes. Es apto para hacer diseños de manicura para todas las ocasiones, puesto que sus colores se adaptarán a la perfección a cualquier outfit. Estos esmaltes ofrecen una duración muy larga de 10 a 14 días, lo que te permitirá que puedas conseguir la máxima practicidad posible.

Están elaborados con resina no tóxica de alta calidad que tiene muy poco olor y una muy buena tenacidad. Se adhieren fácilmente a las uñas, sin que lleguen a dañarse, lo que te permitirá una gran versatilidad en todo momento. Las uñas no se parten, se ven perfectas y es apto para todo tipo de uñas sin ningún tipo de inconvenientes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unos colores muy bonitos, con tres capas quedan perfectos y de seguro se pueden volver a comprar". También destacan que "los colores son como los de la foto, y requieren de 3 capas para que queden parejos, y se pueden cambiar cada 15 días". Este es un producto de muy buena calidad especialmente si tenemos en cuenta el precio.

6. Esmaltes de uñas semipermanentes Elite99 011

Esmaltes de uñas semipermanentes Elite99 011

Este es un modelo de esmaltes de gel de 10ml, los cuales tienen una larga duración y que te permiten tener tus uñas perfectas de 10 a 14 días. Este esmalte es de muy buena calidad, con un olor muy leve y con una buena tenacidad. Los colores son resistentes y flexibles que se adhiere a la uña de una forma rápida y fuerte, ofreciendo un brillo permanente y espectacular.

Se deben utilizar con una lámpara UV para que se pueda secar el esmalte de una forma muy sencilla. Te permiten tener unas uñas impecables y flexibles. Son aptos para todo tipo de uñas sin importar si son acrílicas, naturales o artificiales. Recibirás un total de 6 colores diferentes entre los cuales escoger, para que así puedas conseguir una gran practicidad.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una muy buena compra para el precio que tiene, con unos colores pasteles que son muy bonitos". Además, destacan que "ofrecen un buen resultado, se le deben dar dos capas para que quede perfecto siendo totalmente recomendable". Esta es una muy buena opción en especial si buscas que tus uñas tengan un acabado de color pastel y de muy buena calidad.

7. Esmaltes de uñas semipermanentes Lagunamoon 008

Esmaltes de uñas semipermanentes Lagunamoon 008

Se trata de unos esmaltes de uñas semipermanentes con una excelente relación calidad-precio, y que incluye 6 colores que son clásicos y populares. Cada esmalte de gel tiene un volumen total de 8ml, lo que permite que se pueda tener una gran durabilidad. Son muy duraderos hasta por dos semanas, siendo perfectos tanto para uñas naturales, acrílicas o postizas. Requieren de lámpara UV LED para el secado, y que así consigas un resultado perfecto.

Estos esmaltes están fabricados con resinas no tóxicas, con un leve olor y una gran tenacidad. Sus colores son resistentes y flexibles, siendo adecuados tanto para el uso en el salón de belleza como en el hogar. Permiten mantener las uñas impecables sin que se vayan a escamar, y su eliminación es sencilla.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "los colores son muy bonitos, el aplicado es muy sencillo, y los colores más claros necesitan de 3 capas para quedar bien". Por otra parte, destacan que "estos son esmaltes de muy buena calidad, que son perfectos para utilizarlos con la lámpara UV, y superan las expectativas".

8. Esmaltes de uñas semipermanentes AIMEILI Base y Top Coat

Esmaltes de uñas semipermanentes AIMEILI Base y Top Coat

Si buscas fijar la manicura de forma correcta, estos esmaltes de uñas semipermanentes baratos serán ideales para ti. Estos ofrecen un brillo durante 21 días siendo muy resistente al desgaste, y te permitirán conseguir un acabado perfecto en tus uñas. Recibirás tanto una base como un top coat de muy buena calidad que no dejará ningún tipo de manchas en los colores. Requiere de lámpara UV LED para el secado.

Este es un producto que puede llegar a ser irritante, por lo que lo mejor es que realices una prueba cada vez que lo vayas a utilizar. No se deben aplicar en capas demasiado gruesas puesto que esto te puede producir ardor al secar en la lámpara UV. Se debe limpiar alrededor de las uñas antes de curar, y podrás tener un acabado perfecto en todo momento.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, asegurando que "este ofrece un brillo fabuloso, y unos resultados que son completamente profesionales". También destacan que "los productos vienen muy bien presentados en una cajita de cartón, y la base tiene una consistencia correcta".

Consejos para comprar unos buenos esmaltes de uñas semipermanentes: ¿Cómo elegirlos?

Antes de comprar unos esmaltes de uñas semipermanentes, tienes que fijarte en algunos aspectos que resultarán importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Tipo de uña

Existen diferentes tipos de uñas por lo que debes fijarte en tus uñas antes de plantearte utilizar esmaltes semipermanentes. En caso de que tengas unas uñas débiles, escamadas o quebradizas, lo mejor es sanarlas antes de utilizar este tipo de esmaltes, porque de lo contrario se podrían dañar más.

Si las uñas están sanas, no tendrás ningún inconveniente al utilizar este tipo de esmaltes. Sin embargo, si tus uñas son grasas, si tendrás problemas, porque estas suelen tener problemas con los esmaltes, para estos casos lo mejor es usar productos que eliminen la grasa y se deben aplicar antes del esmalte.

Composición

Es importante fijarse en la composición que tienen los esmaltes permanentes, porque estos suelen tener ingredientes como plásticos o acrílico. Sin embargo, lo mejor es optar por esmaltes que estén hechos con resinas naturales, lo que permitirá que puedas conseguir siempre una gran versatilidad.

Además, debes fijarte bien en que no tengan ingredientes perjudiciales para tus uñas, y tampoco para tu piel. Asegúrate de que no vayan a tener Hidroquinona Metil éter, lo cual podrás ver en la composición en el envase porque este ingrediente puede producirte daños y mucha irritación.

Compatibilidad

Normalmente los esmaltes de uñas semipermanentes, cuentan con una fabricación con tecnología LED. Esto hace que sea necesario tener una lámpara LED o UV, la cual debe ser compatible con el esmalte que vayas a utilizar.

Ten en cuenta que, si el esmalte no se seca correctamente aparecerán burbujas o arrugas. Por este motivo, debes fijarte bien en que el esmalte y la lámpara sean compatibles para evitar problemas. Por otra parte, fíjate en que el quitaesmalte sea de buena calidad, y si es de la misma marca del esmalte será mucho mejor.

¿Qué son los esmaltes semipermanentes de uñas?

Los esmaltes de uñas semipermanentes son esmaltes acrílicos, con un compuesto plástico, lo cual alargará en gran medida la duración de la laca sobre las uñas. Estos tienen una formulación especial, la cual permite que se puedan secar con una lámpara de rayos UV o de tipo LED.

Estos permiten favorecer la adhesión del esmalte, y se fijará a la uña al instante. Este tipo de esmaltes se utilizan en la gran mayoría de los casos para lograr una manicura con acabados profesionales. Están disponibles en una gran variedad de colores, por lo que podrás encontrar un modelo que se ajuste por completo a tus gustos.

¿Para qué sirven los esmaltes semipermanentes de uñas?

Este es un tipo de esmaltes que permiten que puedas tener siempre una mayor comodidad, y que no tengas que estar retocando la manicura muy seguido. Una vez secos, estos crean una capa protectora que permite que tus uñas se mantengan siempre protegidas bajo el esmalte.

Normalmente la duración de este tipo de esmaltes está en un rango entre los 10 y los 20 días de durabilidad dependiendo de la marca. No todos tienen la misma resistencia, por lo que tendrás que fijarte muy bien en estos aspectos para que se pueda conseguir una gran versatilidad. Este tipo de esmaltes son perfectos si no tienes mucho tiempo para hacerte la manicura cada 2 días, puesto que te aportarán un acabado perfecto y profesional en tus uñas por un período de tiempo más largo.

Ventajas que tienen los esmaltes de uñas semipermanentes

Existen muchas ventajas de utilizar este tipo de esmaltes frente a los esmaltes tradicionales. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Tienen una larga duración.

Aportan una gran comodidad porque no tienes que estar retocándolo a diario.

Ofrecen un acabado profesional para tus uñas.

Son ideales si no posees demasiado tiempo.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, estos esmaltes suelen ser un poco más costosos que los tradicionales. Además, debes cuidarte muy bien las uñas y tenerlas perfectas antes de utilizarlos, porque de o contrario podrían producirte daños en tus uñas. Al momento de retirarlos también debes tener mucho cuidado, porque si no se retiran con cuidado podrías producir daños en tus uñas.

¿Los esmaltes semipermanentes dañan las uñas?

Normalmente estos esmaltes no dañarán las uñas siempre que se compren productos de alta calidad. Además, debes seguir los pasos recomendados para su aplicación según las recomendaciones del fabricante, y debes tener un gran cuidado con tus uñas.

En caso de que sigas todas las indicaciones no tendrás nada de que preocuparte en especial porque se mantendrán siempre fuertes. Sin embargo, debes tener en cuenta que, si tus uñas no están en un estado óptimo, no debes aplicar este tipo de esmaltes hasta que se hayan recuperado por completo, porque se podría empeorar el daño.

¿Qué diferencia entre esmalte semipermanente y tradicional?

La principal diferencia que se puede tener con los esmaltes es que cada uno tiene una duración diferente en las uñas. Los semipermanentes te permitirán tener unos buenos resultados por hasta tres semanas sin ningún tipo de inconvenientes. Estos tienen una textura en gel que los hace más flexibles y resistentes, evitando así que se estropeen con el paso del tiempo.

Sin embargo, también existen otras diferencias como la composición, puesto que los semipermanentes están compuestos por acrílico mientras que los tradicionales están compuestos por laca. El proceso de secado también es algo importante porque los permanentes requieren de una lámpara UV o LED, mientras que los tradicionales requieren de aire para secarlos.

¿Se debe dejar descansar la uña entre un esmaltado y otro?

Esto dependerá en gran medida de la calidad de los productos que utilices, porque si es buena no será necesario dejar que la uña descanse entre un color y otro. Por otra parte, también dependerá de la forma en la que te vayas a quitar el esmalte porque esta acción podría dañar tu uña.

No es muy recomendable llevar todo el tiempo las uñas pintadas, en especial porque no recibirán el sol. Además, debes tener en cuenta que las uñas no respirarán con normalidad, por lo que siempre es mejor que dejes descansar tus uñas para que tengan una buena salud en general.

¿Por qué el esmalte semipermanente no siempre dura lo mismo?

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, y se resume a que la duración del esmalte dependerá de la rapidez con la que crece tu uña. Si tu uña no tiene un crecimiento muy rápido tu esmalte durará más y viceversa. Siendo una duración promedio de 3 semanas.

Estos esmaltes están diseñados para adherirse por más tiempo a las uñas, y a medida que la uña va creciendo la base se mueve y se va despegando en los laterales. Además, se notará el crecimiento de la uña pegado a la cutícula.

¿Cómo se retiran los esmaltes de uñas semipermanentes?

Estos esmaltes son más difíciles de quitar que los tradicionales, y es normal que tardes unos 15 minutos en el proceso. Para retirarlo necesitarás de un quitaesmalte adaptado a la marca de esmalte que estás utilizando. Para conseguir retirar el esmalte bastará con seguir estas recomendaciones:

Coloca tus uñas en un cuenco con acetona y el esmalte se irá despegando poco a poco.

y el esmalte se irá despegando poco a poco. Otra técnica será que pongas quitaesmalte en trozos de algodón los cuales colocarás sobre cada uña y simplemente tendrás que esperar.

Cuidados que requiere el esmalte semipermanente

Los esmaltes semipermanentes suelen ser más agresivos con las uñas, por lo que siempre debes asegurarte de cuidar tus uñas. Es muy recomendable aplicar un sérum nutritivo reparador para favorecer el crecimiento de la uña y para nutrir la cutícula.

Esto se puede hacer antes de empezar a pintarlas, y una vez que hayas terminado de pintarlas lo ideal es aplicar una crema hidratante para mantener tus manos y uñas bonitas. También se puede añadir un tratamiento con queratina, que es una proteína esencial para tus uñas.