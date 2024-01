Lomanismo en vena o cómo prolongar la Navidad

Si algo me aburre a estas alturas de mi vida son estas fiestas que hemos despedido hace exactamente una semana. Sin duda, la noche de Reyes siempre ha sido mi favorita. No sé si porque es el final o porque la magia llega aunque no la busques. Aún en algunos hogares, oficinas o tiendas permanece un fetor a naftalina, árboles de navidad mediante, a consecuencia de la tan de moda "procrastinación" que viene a significar, entre otras cosas, dejar para mañana lo que se podría haber hecho hoy. Dicho repetido a la saciedad por cualquier abuela de bien. La pereza de no recoger la decoración navideña, un pecado capital de la sociedad posmoderna. Hay a quien le gustan los adornos de Navidad y los alarga como guirnaldas infinitas.

Pero si alguien en Madrid sabe cómo prolongar la Navidad y, en verdad, el Roscón de Reyes, esa es Carmen Lomana. Y es que este viernes, un 12 de enero, lo ha vuelto a hacer. Ha reunido en su casa una mezcla tan explosiva como interesante. A lo Lomana.

De Carmen Calvo a Iván Espinosa de los Montero, quienes, por cierto, se saludaron muy amigablemente. Como debe ser. Mientras una animada Eugenia Martínez de Irujo disfrutaba de una curiosa sesión de magia con cartas a cargo del ilusionista Samuel Pons, yo tuve la ocasión de descubrir a una vicepresidenta de Gobierno (quitando los tintes políticos) cercana, empática y con un discurso, al menos en lo social, bastante interesante. Ella ya se ha convertido en icono de sí misma. Pedro Jota, Cruz Sánchez de Lara, la princesa Beatriz de Orleans y una nutrida lista de nombres de la era dorada de una España marcada por los marquesados, ducados y otros títulos del montón (pero del montón de arriba) no pudieron perderse este encuentro. Un encuentro a lo Lomana, en la que se mezclan gentes de todo tipo. Periodistas, actores y del "todo social".

La gran sorpresa para mí fue la presencia de María Dolores Bermúdez de Castro, duquesa de Montealegre, que, además de ser la dueña de Doña Manolita, ha sido la mejor amiga de Carmen Franco desde niñas. Es la persona viva que más ha tratado a Franco y este 23F cumplirá, si Dios quiere, 99 años. También nos acompañaron Guiomar Álvarez de Toledo, Beatriz Miranda, Beatriz Cortázar o Antonio Gutiérrez-Marcet, o el Rey Mago Gaspar. Ya saben, el guapo Beltrán Iraburu de la cabalgata de Reyes Magos. Los compañeros de Kiss FM, Blanca y José Miguel Carrillo de Albornoz, Dani Sanmartin o la diplomática Begoña Ochoa de Olza entre otros.

Bertie Espinosa, con su Leica en mano, pudo inmortalizar algunos de los instantes de magia que vivimos este viernes. Y, entre canapé y nata, la nota etílica ha corrido a cargo de The Macallan, en especial gracias a 3 cócteles de autor, signature The Macallan, creados con algunas de las referencias más exclusivas. Estaban tan sumamente deliciosos que debo confesar que terminé tomando unos 5 ó 6 (eso sí, todos muy "cortos" de alcohol). También Melchor, Gaspar y Baltasar eran los nombres de los 3 cócteles donde esta joya con sabor a whisky escocés se fusionaba con diferentes frutas e ingredientes: de la manzana verde con rama de romero, pasamos al jengibre con hoja dorada, y uno último elaborado a partir de flor de Saúco con aroma al lejano oriente. Nunca he probado nada parecido, y os lo confiesa una que de los fermentados no se sale.

En compañía del embajador oficial de la marca, Andrea Senna, hemos conseguido acercarle a Carmen Lomana un diferente homenaje a su inolvidable y mítico Roscón de Reyes. Abogo por un coctel con sabor a Lomana. Éxito asegurado. Y para los de ginebra en mano, también Gin Cubical y Ron Dos Maderas, de las Bodegas Williams Humbert, cuyas barricas de jerez son además donde Macallan se convierte en la exquisitez que tanto nos gustó. Y Moët. Moët Chandon. Que nunca falten burbujas.