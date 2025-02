Hablamos con Camille Razat, la actriz de Emily in Paris, sobre la belleza auténtica

Camille Razat, además de compartir nombre con su personaje de la exitosa serie Emily in Paris y que la ha convertido no solo en una de las actrices francesas más prometedoras de su generación, es también un icono de belleza y estilo.

Dentro de su apuesta por la belleza, Camille es la nueva embajadora de Authentic Beauty Concept, una marca de cuidado del cabello que defiende lo natural a través de formulaciones veganas, filosofía sostenible y libre de cualquier ingrediente que pudiera infligirle daño a la melena. Tuvimos la oportunidad de poder estar con Camille en el WOW Concept de la calle Serrano de Madrid donde nos contestó a unas preguntas en inglés, porque "aunque estudié español en el colegio, he olvidado casi todo".

Camille Razat

Bienvenida a España. ¿Conocías Madrid? ¿Qué te ha parecido?

Nunca he estado aquí, no, y de momento me encanta. Todo el mundo en España parece increíblemente acogedor y agradable. ¡Hay muy buenas vibraciones!.

¿Qué destacarías de tu colaboración con Authentic Beauty Concept y con qué valores de la marca te sientes más identificada?

Lo que destacaría de nuestra colaboración es lo increíblemente fácil y natural que me parece. La marca tiene unos valores muy claros y sólidos que defiende e intenta compartir con todo el mundo. La autenticidad, todas las prácticas de sostenibilidad que incorporan y la idea de abrazar nuestra belleza natural. También son veganos, así que no hacen pruebas en animales. Son cosas con las que me siento muy identificada.

¿Qué productos de Authentic Beauty Concept son tus favoritos, con cuáles no puedes vivir?

Hay muchos productos que me gustan mucho, la gama Glow, especialmente el Glow Cleanser y la Glow Mask, siempre están conmigo allá donde viajo. También el sérum en spray Glow. Esta gama en concreto es genial para mi pelo teñido ahora mismo porque realmente protege el color y también le aporta mucho brillo.

El champú en seco es otro de los productos que más me gustan, ya que intento evitar lavarme demasiado el pelo. Y otro producto para el día a día, sería la Crema Ligera para Manos y Cabello, genial para el invierno ya que es muy ligera pero muy nutritiva - perfecta para mis manos y las puntas de mi pelo.

¿Cuáles son tus planes de futuro más cercano?

Mis planes para un futuro próximo serían seguir escribiendo, que es algo que me está gustando mucho ahora mismo, seguir actuando, obviamente, y seguir produciendo todo lo que pueda, ya que estoy descubriendo lo mucho que me gusta. En estos momentos tenemos diferentes proyectos con mi productora, que se llama Tazar, y estoy muy ilusionada con ellos, me están permitiendo conocer a mucha gente interesante y con talento y, definitivamente, me están permitiendo crecer como persona y como profesional.