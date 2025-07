Nieves Álvarez desvela en esRadio sus secretos de belleza para deslumbrar

Nieves Álvarez vistió este jueves esRadio de la mano de Teresa de la Cierva, especialista en belleza de la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico, para contarnos todas las novedades del último lanzamiento de su marca: Nieves, by Nieves Álvarez. "Nos lanzamos hace dos años a este increíble proyecto y vamos creciendo poquito a poco. Siempre se consiguen las cosas a base de esfuerzo y trabajo", comenzó explicando a Isabel González acerca de los cimientos de su ya consolidada marca en el sector de la cosmética.

Su nuevo producto es un indispensable durante todo el año, pero especialmente en verano, donde estamos mucho más expuestos a los efectos perjudiciales del sol. Su nueva crema solar ligera es un producto que le ha costado muchísimo formular "porque soy muy exigente. Quería hacer un protector solar 50 pero con tratamiento". La crema, comenta, "te da un tono de color que unifica las manchas, se adapta a tu tono de piel y todo con un color bonito y saludable".

También habló de todo el procedimiento que hay detrás de un lanzamiento de estas características, los retos a los que se han enfrentado y los cambios de última hora para que el producto sea perfecto. "A diferencia de la moda, que tienes que sacar una colección cada seis meses, no me marco retos. Cuando estoy segura al 100% y el laboratorio me dice ‘Nieves, ahora’, lo saco. Antes no", afirmó con rotundidad.

"Mucha gente se piensa que no estoy detrás de este proyecto o que solamente pongo mi nombre, pero no. Somos un equipo muy pequeño en el que estamos implicados todos", explicó a los micrófonos de esRadio.

"Siempre me he puesto en manos de profesionales"

En verano lo que buscamos es brillar y deslumbrar en cualquier momento del día, y que mejor que un extra de glow para completar tu rutina. El sérum de la marca de Nieves, uno de sus "productos favoritos", tiene como protagonista a los péptidos "botox-like", Resveratrol y células madre de edelweiss que mejoran la firmeza, luminosidad y textura de la piel, "regenera el colágeno y te ayuda muchísimo a recuperar la elasticidad de la piel".

La firmeza de la piel es algo que con los años va perdiéndose por la oxidación que produce el paso del tiempo. Sin embargo, como bien explica Nieves en los estudios, el paso del tiempo también proporciona la experiencia suficiente como para identificar qué necesita tu piel en cada momento, "tenemos que celebrar que cumplimos años, el paso del tiempo no es nuestro enemigo, es nuestro aliado".

En cuanto al secreto para mantener su piel perfecta a pesar del paso de los años, Nieves lo tiene claro: "Siempre me he puesto en manos de profesionales para que me asesoren de lo que mejor le venía a mi piel. Cuando era pequeña era el Roacután, luego fui madre y tuve el problema de las manchas", confesó.

"La sensación de confianza y seguridad que siempre he sentido cuando mi piel refleja su mejor versión es algo verdaderamente potente", escribe en la web de Nieves by Nieves Álvarez, donde a través de sus productos busca que todas las mujeres tengan la oportunidad de verse y sentirse increíbles en su propia piel.