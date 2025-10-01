Ana de Armas sorprende con su cambio físico en el desfile de Louis Vuitton en París

Ana de Armas acapara las miradas allá donde va, por eso su presencia en cada acto al que acude se mira con lupa. La guapísima actriz acudió el pasado martes al desfile de Louis Vuitton en el marco de la Semana de la Moda de París, donde demostró que es una de las más deseadas y elogiadas.

Vestida con un total look en negro de la firma formado por sudadera, minifalda, bolso caja y botas altas de tacón, la intérprete de Blonde llamó la atención por su belleza, pero también por el cambio que ha experimentado su rostro y que ya es conversación en las redes sociales, además de acaparar titulares.

Todo parece indicar que Ana se ha sometido a un tratamiento estético que ha hecho que se inflame su rostro, ya sea para rejuvenecer o iluminar tras el verano y de cara a la nueva temporada. Las imágenes muestran que sus pómulos están más marcados y sus labios más voluminosos gracias al ácido hialurónico. Mientras que el año pasado tenía una cara más afilada, los efectos inmediatos de los cuidados de la piel hace que se vea más hinchada.

Lisa & Emma Stone at Louis Vuitton Spring 2026 Show pic.twitter.com/NqM5ByfgKg — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) September 30, 2025

De Armas no es la única que ha reabierto el debate sobre los cambios estéticos de las estrellas de Hollywood. También ha ocurrido con Emma Stone, que ha generado un enorme revuelo en las redes por lo que parece un aumento de labios considerable, así como un lifting que habrían cambiado su rostro. "La cirugía plástica debería estar prohibida"; "En 10 años va a estar irreconocible"; "Emma, no necesitas esto. Eres muy guapa", escriben sus fans.