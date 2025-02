El presidente de Egipto invita a los Reyes a visitar su país por segunda vez. ¿Lo permitirá Pedro Sánchez?

El presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi ha viajado por segunda vez de forma oficial a España donde ha sido recibido por los Reyes

Don Felipe y Doña Letizia ofrecieron un almuerzo en honor del presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, en el marco de su segunda visita oficial a España.

Después de mantener un encuentro con Pedro Sánchez, el presidente Al Sisi se reunió con Don Felipe en el Palacio Real. Una reunión que comenzó con veinte minutos de retraso ya que desde que está Sánchez en La Moncloa lo de tener que hacer esperar al Rey se está empezando a convertir en algo habitual, y que con otros presidentes del Gobierno, no sucedía jamás.

Tanto Felipe VI como el presidente Al Sisi discutieron temas de interés mutuo y exploraron nuevas vías de cooperación así como la consolidación en las relaciones bilaterales entre España y Egipto.

Las curiosidades y anécdotas de esta visita

Hacía 10 meses que el comedor de gala del Palacio Real no acogía un almuerzo oficial. En esta ocasión, los invitados degustaron un menú encargado al Celler de Can Roca, apto para musulmanes, cuyos chefs prepararon con la ayuda del Casino de Madrid: mar y montaña vegetal, ternera confitada a baja temperatura y un postre lácteo. Se tomaron vinos españoles y los que no toman alcohol, como el presidente egipcio, han almorzado con agua y brindado con zumo de naranja.

La Reina escuchando el discurso del presidente de Egipto

Como es habitual, antes de servirse el almuerzo, se pronunciaron los discursos de bienvenida, el del Rey, en español y el del presidente de Egipto, en árabe. Todos los comensales tenían a su disposición una copia del discurso de Al Sisi traducido al español y para los visitantes egipcios, una copia del de Don Felipe traducida al árabe.

La Reina Letizia lució uno de los broches más valiosos del joyero real y que pertenece al lote de las joyas de pasar. Se trata de un broche circular con engaste de brillantes, gran perla gris en el centro y otra perla en forma de pera colgando, del que la Reina ha prescindido en el día de hoy. Este broche, que perteneció a la infanta Isabel ‘la Chata’, lo lució la Reina por primera vez en la Fiesta Nacional de 2017.

La segunda vez que Al Sisi invita a los Reyes de España

Es más que evidente que desde que Sánchez es presidente del Gobierno ha ido acaparando la política exterior y dejando al Rey casi sin presencia en tribunas internacionales como el Foro de Davos o la Asamblea General de Naciones Unidas, incluso con pocos viajes.

Como ya hiciera la última vez que visitó España, en 2015, el presidente Al-Sisi ha renovado la invitación al Rey a visitar Egipto. Una invitación que, posteriormente, Pedro Sánchez se tomó al pie de la letra y decidió aprovechar e ir él mismo en lugar de Don Felipe.

Sánchez cuando acudió de visita a Egipto en lugar del Rey

Fue en 2021 cuando emprendió acudió en Egipto a un foro económico con empresarios de los dos países, además de un encuentro con el presidente del país y otras autoridades. Además tuvo un recibimiento con honores en el aeropuerto, aunque dicho recibimiento y honores no iban hacia su persona, obviamente, ya que los honores se rinden por parte de la nación anfitriona a la nación invitada y no a la persona que la representa.

Todavía no sabemos si este primer viaje a Egipto se producirá en 2025. De momento para este año tan solo hay programada una visita de Estado al extranjero, en noviembre, a la República Popular China que los Reyes visitarán por cuarta vez.