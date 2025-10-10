El look monocolor de la reina Letizia, que estrena el mismo vestido que llevó la Princesa Leonor en 2023

Doña Letizia ha presidido el acto institucional de la Confederación Salud Mental España con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2025 que se celebra anualmente el 10 de octubre y que este año se celebra bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'.

Se trata de un acto con el que Doña Letizia está especialmente comprometida con visibilizar y sensibilizar sobre la importancia del bienestar mental como parte integral de la salud y del bienestar general. En esta ocasión, la Reina ha querido reivindicar la importancia de la lectura en la salud mental: "¿Qué sucede cuando no puedes poner palabras a lo que sientes, a lo que duele, al daño, a la pérdida, a la incertidumbre ¿Qué herramienta existe para seguir narrando, para narrar para encontrar palabras? Leer libros, que además mejora la función cognitiva. Así que todos los caminos llevan a los libros, a leer libros", dijo la Reina.

Una ocasión donde la Reina no ha dudado en volver a sorprender con su estilismo con una apuesta segura y que tanto le favorece, el color rojo. Un color que hacía tiempo que no lucía y con el que ha acertado esta mañana gracias a su estilismo monocromático total.

Se trata de un vestido midi, cuello redondo a la caja, con manga francesa de tipo capa fluida, minimalista y de líneas puras y silueta evasé con falda con ligero vuelo y abertura frontal dejando entrever sus piernas de Adolfo Domínguez. Se trata del mismo diseño que llevó la Princesa Leonor en color verde durante la apertura de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha estrenado un bolso tipo sobre de color rojo cereza, de la firma española Membur Shop, y unos zapatos tipo "Mary Janes" destalonados, de tacón sensato y puntera redondeada.