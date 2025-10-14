Los Reyes retoman su agenda oficial en el extranjero, y por separado. Felipe VI ya está en Arequipa (Perú), donde realizará una serie de actos.

En primer lugar, Felipe VI visitará la Casa Museo Vargas Llosa como homenaje al Nobel fallecido el pasado 13 de abril, donde el monarca tendrá una cita con su hija Morgana y el cineasta Luis Llosa Urquidi. Posteriormente, Felipe VI presidirá la ceremonia inaugural del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), cuyo fin en esta edición es "impulsar el mestizaje y la interculturalidad ante los grandes desafíos que presenta el idioma".

Un congreso que cuenta con la participación del Instituto Cervantes, y donde Vargas Llosa recibirá un homenaje a título póstumo y que viene marcado por las polémicas descalificaciones que Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, dirigió la semana pasada al catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, cuando afirmó: "La RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". Unas declaraciones que la RAE calificó de "lamentables e incomprensibles".

Tal y como informa el Instituto Cervantes, en este X Congreso recibirá el legado 'in memoriam' de Vargas Llosa, que viajará a la Caja de las Letras de la sede de la institución en Madrid.

Un congreso que iba a inaugurar la presidenta Dina Boluarte, que fue cesada el jueves pasado y sustituida por José Jeri, de quien se desconoce si podrá asistir a dicha inauguración. Jeri es el séptimo presidente del Perú en nueve años.

Por su parte, Doña Letizia viajará a Roma el jueves 16 de octubre para acudir a la conmemoración del 80º aniversario de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que lucha contra el hambre y la pobreza alimentaria y de la que la Reina es embajadora de Buena Voluntad. El lema de este año es "De la mano por unos alimentos y un futuro mejores".

En la inauguración, Doña Letizia coincidirá con el papa León XIV, que se estrena en la FAO desde su elección, el presidente de Uruguay, Yamadú Orsi Martínez; el rey Letsie III de Lesoto, la princesa Basma Bint Ali de Jordania, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani y el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, así como los responsables de las otras agencias especializadas de Naciones Unidas con sede en Roma.