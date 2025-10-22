¿Podría Felipe VI quitarle el Toisón de Oro a Nicolas Sarkozy?

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entró ayer en prisión para cumplir la condena por financiación ilegal y tráfico de influencias. Una vez que se conoció la condena, el presidente del Ejecutivo francés, Emmanuel Macron, le retiró la Legión de Honor, la máxima distinción de Francia, ya que, según el código de esta condecoración, toda persona condenada definitivamente a una pena de prisión igual o superior a un año queda excluida de la orden.

Teniendo en cuenta que Sarkozy posee la Insigne Orden del Toisón de Oro que entrega la Corona, ¿podría suceder lo mismo en España y que Felipe VI le retirase dicha distinción?

Fue el 16 de enero de 2012 cuando Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer jefe de Estado de una República que recibió la Insigne Orden del Toisón de Oro, que lo distinguía como miembro de la orden de caballería más prestigiosa del mundo. Lo recibió de manos del rey don Juan Carlos en reconocimiento a su apoyo en la lucha contra el terrorismo de ETA. "Habéis propiciado de manera firme y eficaz la mayor colaboración política, judicial y policial entre nuestros dos países para acabar con la violencia terrorista", le dijo Juan Carlos I en aquella ceremonia celebrada en el Palacio Real de Madrid, a la que asistieron los cuatro últimos presidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy así como otras personalidades miembros de la Orden como Javier Solana, Víctor García de la Concha, los reyes Simeón de Bulgaria y Constantino de Grecia o el Infante don Carlos, duque de Calabria.

Algunos de los caballeros miembros del Toisón de Oro

¿Puede Felipe VI quitarle el Toisón a Sarkozy o el expresidente debería devolverlo?

Según fuentes consultadas por Libertad Digital, como Gran Maestre de la Insigne Orden del Toisón de Oro, Felipe podría retirarle dicha condecoración, pero optará por la prudencia y no se la retirará, pues en este tipo de decisiones hay que ser prudente y no existe una normativa sobre la devolución del Toisón ni ha habido precedentes en la historia de la Orden de que un miembro haya ingresado en prisión.

En España no existe la tradición de retirar condecoraciones como en Francia, aunque los estatutos de muchas órdenes sí contemplen la retirada ante un comportamiento que no sea ejemplar. Por ejemplo, ni al ministro José Barrionuevo, ni al exsecretario de Estado Rafael Vera ni al exvicepresidente Rodrigo Rato se les retiró la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, la condecoración civil más importante de España.

De momento, y tras la concesión ayer a Felipe González, Miguel Herrero y Miquel Roca, son 15 hombres y cuatro mujeres los poseedores del Toisón, que a su fallecimiento deberán devolver a la Corona.