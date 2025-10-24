Buenas tardes, comenzamos con una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias 2025.
Todo ya preparado en el Teatro Campoamor de Oviedo para recibir a los invitados, premiados y a la Familia Real
Cada premiado con el "Princesa de Asturias" recibe un diploma acreditativo, una insignia con el escudo de la Fundación, 50.000 euros y una escultura de Joan Miró, que pesa ocho kilos.
La escultura simboliza el triunfo de los más altos valores humanos. Cada una de ellas está realizada artesanalmente y numerada en el mismo taller donde trabajaba el propio Miró. Debido a su peso, a los premiados se les envía la escultura directamente a sus domicilios.
Esta mañana, en el hotel Reconquista, los Reyes, la Princesa y la Infanta Sofía han recibido en audiencia a los estudiantes galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo y a los galardonados con las Medallas de Asturias, e Hijos predilectos y adoptivos 2025. La mañana ha concluido con la recepción a los premiados donde la Princesa de Asturias les ha impuesto la insignia correspondiente y han tomado la primera foto de familia.
Los actos empezaron ayer jueves, 23 de octubre, cuando la Familia Real presidió el tradicional concierto en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en el que el Coro de la Fundación y la Orquesta Oviedo Filarmonía.
- Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han
- Premio Princesa de Asturias de las Letras: Eduardo Mendoza
- Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Douglas Massey
- Premio Princesa de Asturias de las Artes: Graciela Iturbide
- Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Serena Williams
- Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Museo Nacional de Antropología de México
- Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica: Mary-Claire Kin
- Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: Mario Draghi
Han sido un total de 472 premios concedidos desde su creación en 1981, habiéndolo recibido un total de 290 hombres y 75 mujeres.
En los 44 años desde la primera edición de los galardones se han concedido 267 premios individuales y 70 compartidos, así como 110 han sido para instituciones.
Se trata de una institución privada sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España.
Felipe VI ha sido presidente de honor de la Fundación desde su constitución en 1980. Tras su proclamación como Rey de España el 19 de junio de 2014, la Princesa Leonor ostenta la presidencia de honor de esta institución, que convoca anualmente los Premios Princesa de Asturias.
Ocho categorías conforman los Premios. Seis de estos galardones llevan concediéndose desde su creación, en 1981.
Las categorías son: Premio Princesa de Asturias de las Artes, de las Letras, de las Ciencias Sociales, de Comunicación y Humanidades, de Investigación Científica y Técnica, de Cooperación Internacional, de la Concordia, concedido desde 1986, y de los Deportes, concedido desde 1987.