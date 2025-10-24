Menú

DIRECTO: Premios Princesa de Asturias 2025

Los Premios Princesa de Asturias 2025 premiaran 8 categorías de premios que ya son un referente internacional.

Los Premios Princesa de Asturias 2025 premiaran 8 categorías de premios que ya son un referente internacional.
Los Reyes, con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, posando con los premiados de esta edición 2025 | Gtres

Buenas tardes, comenzamos con una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Todo ya preparado en el Teatro Campoamor de Oviedo para recibir a los invitados, premiados y a la Familia Real

¿En qué consiste el premio princesa de Asturias y qué recibe cada premiado?

Cada premiado con el "Princesa de Asturias" recibe un diploma acreditativo, una insignia con el escudo de la Fundación, 50.000 euros y una escultura de Joan Miró, que pesa ocho kilos.

leonor-premios-princesa-2024-discurso.jpg

La escultura simboliza el triunfo de los más altos valores humanos. Cada una de ellas está realizada artesanalmente y numerada en el mismo taller donde trabajaba el propio Miró. Debido a su peso, a los premiados se les envía la escultura directamente a sus domicilios.
Las audiencias de la mañana a los Premiados

Esta mañana, en el hotel Reconquista, los Reyes, la Princesa y la Infanta Sofía han recibido en audiencia a los estudiantes galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo y a los galardonados con las Medallas de Asturias, e Hijos predilectos y adoptivos 2025. La mañana ha concluido con la recepción a los premiados donde la Princesa de Asturias les ha impuesto la insignia correspondiente y han tomado la primera foto de familia.
¿Cuáles han sido los primeros actos de esta edición de los Premios Princesa de Asturias 2025?

Los actos empezaron ayer jueves, 23 de octubre, cuando la Familia Real presidió el tradicional concierto en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en el que el Coro de la Fundación y la Orquesta Oviedo Filarmonía.
¿Quiénes son los premiados en esta edición de 2025?
  • Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han
  • Premio Princesa de Asturias de las Letras: Eduardo Mendoza
  • Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: Douglas Massey
  • Premio Princesa de Asturias de las Artes: Graciela Iturbide
  • Premio Princesa de Asturias de los Deportes: Serena Williams
  • Premio Princesa de Asturias de la Concordia: Museo Nacional de Antropología de México
  • Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica: Mary-Claire Kin
  • Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional: Mario Draghi
¿Cuántos premios ha entregado la Fundación Princesa de Asturias?

Han sido un total de 472 premios concedidos desde su creación en 1981, habiéndolo recibido un total de 290 hombres y 75 mujeres.

917718-1-1.jpg

En los 44 años desde la primera edición de los galardones se han concedido 267 premios individuales y 70 compartidos, así como 110 han sido para instituciones.
¿Qué es la Fundación Princesa de Asturias?

Se trata de una institución privada sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España.

leonor-felipevi-premios-princesa-de-asturias-16-9.jpg

Felipe VI ha sido presidente de honor de la Fundación desde su constitución en 1980. Tras su proclamación como Rey de España el 19 de junio de 2014, la Princesa Leonor ostenta la presidencia de honor de esta institución, que convoca anualmente los Premios Princesa de Asturias.
¿Cuáles son las categorías de los Premios Princesa de Asturias?

Ocho categorías conforman los Premios. Seis de estos galardones llevan concediéndose desde su creación, en 1981.

Las categorías son: Premio Princesa de Asturias de las Artes, de las Letras, de las Ciencias Sociales, de Comunicación y Humanidades, de Investigación Científica y Técnica, de Cooperación Internacional, de la Concordia, concedido desde 1986, y de los Deportes, concedido desde 1987.

Temas

En Chic

    Lo más leído

    1. El escalofriante relato de la asesina de la pequeña Lola: "Como la había violado, tenía que matarla"
    2. Rainer Zitelmann: 'Chile se hunde: la caída del país modelo del capitalismo'
    3. Un aluvión de críticas por un vídeo sobre los autónomos obliga al PSOE a bloquear los comentarios de sus redes sociales
    4. Vídeo: El enfado mal disimulado de Sánchez ante las preguntas de los periodistas: "Hala, ya tenéis el corte"
    5. Isabel Preysler, sus amores y su calvario estético hunden a David Broncano