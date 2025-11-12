La Infanta Elena no ha leído "Reconciliación": "Todavía no está a la venta"

La hija mayor de Juan Carlos I atendió amablemente a los asistentes en la tarde del martes a la gala de entrega de los Premios Dona-Dos, que este año han celebrado su tercera edición y que han confirmado que Fabiola Martínez se rodea de la buena gente que hace posible que la Fundación Kike Osborne salga adelante y ayude a miles de familias con su trabajo.

Este año es además el primero que la Fundación tiene el nombre del joven, que ya es mayor de edad y que se ganó a todos los asistentes al evento. De todas las entregas de premios que hay cada temporada, esta es probablemente la mejor. Llama la atención cómo un evento tan humilde puede generar tantas sensaciones. Los discursos de los dieciséis premiados hicieron llorar al patio de butacas con sus testimonios, entre ellos el de la pediatra Lucía Galán o la cantante Conchita.

Y un año más, el acto volvió a contar con la asistencia de la infanta Elena, que hizo doblete recogiendo y entregando un premio en nombre de la Fundación Mapfre, la empresa en la que trabaja y que además cedió sus instalaciones para celebrar el acto.

La hija del rey no dudó en responder animada a los periodistas que hicimos corrillo a su alrededor. Confesó que admira a su madre, la reina Sofía, por su excelente forma física. "Ha hecho un pacto con el diablo", comentó. "También cuenta mucho la actitud, siempre está feliz". Defendió además la ocupación laboral de su hija Victoria Federica. Confesó que está muy centrada en el mundo influencer y que le dedica mucho tiempo, aseguró con orgullo de madre. "Lo está haciendo muy bien", dijo. La joven se ha conseguido ganar un puesto entre las más seguidas.

Y respondió sin perder la sonrisa a la pregunta de si había leído ya las memorias de su padre. "No, porque no se han publicado todavía, no ha salido a la venta", contestó sin evadir la pregunta. Es decir, tendrá que esperar hasta el 3 de diciembre, como todos los españoles.