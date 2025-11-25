Primer acto de la semana para la Reina Letizia, que se ha desplazado hasta Tudela (Navarra) para acudir a una de las citas culturales fijas en su agenda: el Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, que ha rendido homenaje al cineasta Alejandro Amenábar. Una iniciativa, organizada por EPEL Tudela-Cultura y cineclub Muskaria, a la que han asistido estudiantes de varios centros educativos. Tras el homenaje a Amenábar todos juntos han visionado la película 'Mar adentro' en el cine Moncayo.

La Reina ha llegado acompañada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y ha saludado a las autoridades que la esperaban, entre ellas la presidenta de Navarra, María Chivite, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero o el director del certamen, Luis Alegre, gran amigo de Doña Letizia y con el que estuvo muy cariñosa.

Para esta cita, ha elegido unos pantalones blancos de corte "wide leg", blazer en cuadros negros, rosas y verdes de la marca Sandro y que ha llevado en otras ocasiones, como por ejemplo, acompañando a sus hijas al colegio. Lo ha combinado con un top en verde, y unas botas en color topo de Magrit. En esta ocasión, el protagonista ha sido su bolso, un bolso artesanal con el que reivindica la lana española y la sostenibilidad que pertenece a la firma Wood4life. Un proyecto creado en el corazón de La Mancha, impulsado por el Madrid Design Festival, que pertenece a la serie cápsula Paños de Guirra, diseñada por Inés Sistiaga dentro del proyecto Oro Blanco, trabajada con lana de oveja guirra, una raza autóctona en riesgo de desaparición cuyo valor cultural y material está recuperando una nueva generación de artesanos.

En el cine Moncayo también han estado, además de Alejandro Amenábar, el actor Eduardo Noriega, Fele Martínez o Ana Torrent, así como Elena Sánchez, directora y presentadora de 'Historia de nuestro cine', y la joven actriz Blanca Soroa, protagonista de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azuá.

Como no podía ser de otra forma cada vez que visita Tudela, el panadero Alfonso Baigorri ha entregado un rosco de masa madre a la Reina, que ha agradecido con una gran sonrisa.