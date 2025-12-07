La prensa británica destroza el especial de Navidad de Meghan Markle: "Insufrible" y "ridículo"

El especial 'With Love, Meghan: Holiday Celebration', de Meghan Markle y que ha estrenado Netflix, ha vuelto a recibir las críticas de la prensa británica. En esta ocasión, el especial gira en torno a la Navidad en su casa de Montecito, y donde participa el príncipe Harry.

Meghan Markle cocinando- Netflix

Con la típica decoración navideña, el especial muestra a Meghan Markle abordando tradiciones británicas adaptadas a la vida californiana. Markle prepara un guiso siguiendo la receta familiar de su madre, y también hornea galletas muy elegantes, eso sí, sin rastro de harina en la encimera, o elabora 'crackers' personalizadas. También mientras prepara centros florales de mesa y comparte consejos para "ser una anfitriona sin estrés", algo que ha provocado una reacción de los medios, que han calificado como "vida exquisitamente calculada" o incluso como "insufrible".

En 'The Sun', sentencian que Meghan actúa como "si ella hubiera inventado la Navidad", mientras que en 'The Independent', describe que "ninguno de nosotros, simples mortales, podrá jamás tener una Navidad como esta, pero podemos soportar el especial de Netflix como contenido narcótico de fondo para nuestra temporada festiva".

Meghan Markle con Naomi Osaka- Netflix

'The Times', califica el programa de "incomprensible" y advierte que algunos momentos con invitados en una cocina impóluta, resultan "implausibles" y en ocasiones hasta "ridículos" mientras que, en una reseña igual de dura, 'The Telegraph' lo describe como "una Navidad loca, triste y autocomplaciente", donde muchos de los consejos domésticos "parecen tan elaborados que rozan lo absurdo". Por su parte, el periódico 'Evening Standard', considera que el programa es "tan perfectamente coreografiado que rozan lo ridículo", mientras que en 'The Guardian', advierten que se trata de un "conjunto nauseabundamente coreografiado, de calidez manufacturada difícil de digerir".

En este especial navideño, aparecen diferentes invitados como la tenista Naomi Osaka, el propietario de restaurantes Will Guidara, el cocinero Tom Colicchio o una de sus amigas de la infancia, la productora Lindsay Roth.

El príncipe Harry comiendo "gumbo"- Netflix

Aunque uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido la aparición del príncipe Harry cuando entra en la cocina, y después de darle un beso a su mujer, dice 'Huele a gumbo' (un guiso tradicional de la cocina criolla muy popular en Estados Unidos). El gumbo es de mis favoritos, sobre todo el de su madre' dice Harry, a lo que su mujer responde 'Te voy a dar una toallita, porque él suda'. Así que ya sabemos una cosa más, que al duque de Sussex le gusta este guiso, y suda cuando lo come, algo que quizás, no era necesario saber…