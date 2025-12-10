La elegancia de Ingrid de Noruega, la gran baza de la Familia Real ante el escándalo de Marius Borg

La princesa Ingrid de Noruega debutó este miércoles en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que se celebró en el Ayuntamiento de Oslo y que este año ha sido otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. La hija del heredero Haakon de Noruega y Mette Marit ha regresado a casa para pasar las fiestas navideñas, en lo que supone un descanso de sus estudios de Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universidad de Sidney (Australia) y su agenda ha estado muy apretada.

Para este gran día, la joven de 21 años eligió un vestido estilo abrigo largo de color azul marino y cuello camisero, además de recogerse el pelo con un gran lazo, demostrando por qué es una de las princesas más elegantes de la realeza europea. Junto a ella y sus padres estuvieron el rey Harald y la reina Sonia. Ingrid goza de gran popularidad en Noruega y la Familia Real es consciente de ello, por lo que en los últimos días ha sido habitual verla en diferentes actos en solitario y junto a su madre.

La Familia Real noruega

Se trata de un momento delicado para la imagen de la familia después de que su hermano por parte de madre, Marius Borg, fuera acusado formalmente de 32 delitos diferentes, donde se incluyen cuatro violaciones a diferentes mujeres, casos de conducta sexualmente ofensiva, dos casos de lesiones corporales, amenazas, abusos a su expareja, Nora Haukland; actos de violencia hacia otra de sus compañeras sentimentales, amenazas de muerte, agredir a un funcionario público e infringir la Ley de Tráfico.

Marius, de 28 años, se enfrentará a un juicio que comenzará, previsiblemente, principios de enero de 2026, que podría durar seis semanas, y donde podría ser condenado a una pena máxima de 10 años de cárcel, según establece la legislación noruega.

El proceso judicial comenzó en 2024, cuando fue detenido por supuesta violencia doméstica contra su entonces pareja en Oslo. A raíz de dicha demanda, varias de sus exparejas no dudaron en denunciar comportamientos abusivos. "Este caso es muy grave", declaró el fiscal general del Estado de Noruega durante su comparecencia ante la prensa, que definió los actos cometidos supuestamente por el hijo de Mette-Marit como hechos "que pueden dejar huellas duraderas y destruir vidas".