La reina Letizia rescata su vestido de Cortana más elegante, perfecto para el invierno

Segundo acto de la semana para Doña Letizia, que ha acudido a la Real Academia Española para participar en la conmemoración del 20º aniversario de la Fundación del Español Urgente 'FundéuRAE' que tiene como principal objetivo velar por el buen uso del español en los medios de comunicación, y del que es presidenta de Honor.

Para este acto, Doña Letizia ha dejado aparcado los trajes sastre que suele lucir en este tipo de actos, y ha recuperado de su armario un vestido gris perla de lo más favorecedor, y que es perfecto para el invierno. Se trata de un vestido "wrap dress" de lana tipo strech, de escote pico, manga larga y largo midi, con el bajo levemente asimétrico y deshilachado, cuello a la caja y cruce delantero con una costura lateral con pliegues que crea un ligero drapeado . El vestido fue bautizado con el nombre de Felicita y creado por la diseñadora mallorquina Rosa Esteva, quién está detrás de la conocida firma Cortana. Un vestido que estrenó en 2023 cuando asistió al 23º Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela y que en su día tenía un precio de 880 euros.

En esta ocasión, ha transformado el vestido con un maxicinturón negro de Hugo Boss, que rompe con la línea de diseño del vestido. Una fórmula que repitió en la Galería de las Colecciones Reales en febrero de 2025. Lo ha combinado con unas botas de ante negras de tacón bajo y ancho de Magrit. Como complementos, ha lucido de nuevo los pendientes Shewel de Gold&Roses, realizados en oro rosa de 18 quilates y diamantes, y el anillo italiano de Coreterno.

Sin duda un look sobrio y atemporal, perfecto para un acto institucional de mañana.