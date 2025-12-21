Menú
Casas Reales

El príncipe Guillermo sigue los pasos de su madre: el evento navideño al que ha acudido con el príncipe George

Padre e hijo se pusieron el delantal en Londres para apoyar a los más desfavorecidos, manteniendo vivo el legado de solidaridad de la fallecida Diana.

Chic
Padre e hijo se pusieron el delantal en Londres para apoyar a los más desfavorecidos, manteniendo vivo el legado de solidaridad de la fallecida Diana.
@KensingtonRoyal

El príncipe Guillermo de Inglaterra ha llevado por primera vez a su hijo mayor, el príncipe Jorge, al centro social de acogida 'The Passage', una organización benéfica para personas sin hogar de Londres, que el príncipe de Gales visitó junto a su madre, la princesa Diana, en 1993. Un acto navideño muy especial y de gran significado para ayudar a las personas más necesitadas.

Ha sido el príncipe Guillermo quien ha contado en las redes oficiales la participación de padre e hijo en este evento: "Orgulloso de unirme a los voluntarios y al personal en The Passage para preparar el almuerzo... ¡Este año con otro par de manos amigas!".

Durante su estancia en esta organización benéfica, hemos visto a padre e hijo con el delantal puesto, repartiendo platos y cubiertos, así como alimentos, a los comensales.

Además, el príncipe Jorge ha podido hablar y fotografiarse con diferentes empleados de la organización benéfica. Además, ha querido agradecer la importante labor que realizan: "Le he presentado al príncipe Jorge a Claudette (en alusión a una de las cocineras del centro). Muchísimas gracias a todos por su increíble labor durante todo el año y por seguir inspirando un compromiso compartido para prevenir y erradicar la falta de vivienda en el Reino Unido".

En otra publicación, el príncipe Guillermo ha querido compartir en sus redes una imagen muy significativa y emotiva que rememora su infancia. En dicha fotografía, aparece él mismo con tan solo once años, en diciembre de 1993, acompañando a su madre, la princesa Diana, durante una visita al centro social de acogida 'The Passage'. Esta instantánea no solo representa un momento especial familiar, sino que también subraya el compromiso de la familia real con las causas solidarias.

Además de compartir la imagen, el príncipe Guillermo ha mostrado el libro de visitas del centro, en el que se puede ver la firma que dejó la princesa Diana en aquella ocasión. A través de sus palabras, Guillermo ha expresado cómo esas visitas realizadas en su niñez le dejaron una impresión profunda y duradera acerca de la importancia de garantizar que todas las personas de la sociedad, especialmente las más desfavorecidas, sean tratadas con respeto, dignidad y amabilidad. Asimismo, ha destacado la necesidad de ofrecerles oportunidades para que puedan desarrollar todo su potencial.

En los dos últimos años, el príncipe de Gales había asistido a los preparativos de la comida de Navidad de 'The Passage' en solitario. Ahora, lo hace por primera vez con su hijo mayor. El príncipe Guillermo es, desde 2019, patrón real de esta ONG, de acuerdo con uno de los puntos centrales de sus labores filantrópicas, entre otras, que son las personas sin hogar, con la que ha creado la iniciativa 'Homewards' para abordar esta problemática social.

Temas

En Chic

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal