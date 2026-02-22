Sarah Ferguson huyó a la clínica de bienestar más cara del mundo tras las nuevas pruebas del caso Epstein

El expríncipe Andrés, ahora Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido el pasado jueves 19 de febrero, dentro de la investigación por sus vínculos con el caso Epstein.

Una noticia que provocó que todo el mundo se preguntase dónde estaba Sarah Ferguson, con quien compartía residencia en el Royal Lodge antes de que tuvieran que desalojar su vivienda a petición del rey Carlos III de Inglaterra, y cuya última aparición pública fue el pasado 12 de diciembre, con motivo del bautizo de su nieta Athenea.

Días después de la detención de su exmarido, ha sido el Daily Mail quien ha confirmado que Ferguson se internó en la Clínica de Recuperación Paracelsus Recovery, una de las clínicas de salud mental más exclusivas del mundo y que se encuentra en Zúrich. Un centro que cuesta desde 110.000 libras por un chequeo integral de tres días o 350.000 libras por un programa de un mes con tratamientos personalizados para ansiedad, depresión o adicciones, y donde los clientes se alojan en un ático con vistas al lago.

La exduquesa ha acudido hasta este centro después de publicarse nuevos documentos de los archivos de Epstein que evidencian la estrecha relación que mantuvo con el pedófilo, incluso después de su primera condena, donde pedía ayuda económica al financiero para afrontar sus deudas, llegando incluso a solicitarle trabajo como asistente porque necesitaba dinero "desesperadamente", pese a saber que se encontraba bajo arresto domiciliario en Florida por delitos relacionados con la prostitución infantil.

Tal y como asegura una fuente suiza al Daily Mail "Sarah se fue a Zúrich después de Navidad y se quedó hasta finales de enero. En Paracelsus ella siempre se siente como en casa y sabe que allí recibirá amor y atención, así como tratamiento médico experto cuando se sienta más vulnerable". Un centro en el que ya había acudido en otras ocasiones, incluso había un vídeo en sus redes sociales, asegurando que allí recibió apoyo para su salud mental, donde fue diagnosticada de trastorno de estrés postraumático y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Este movimiento plantea interrogantes sobre cómo ha podido costearse este tratamiento, sobre todo después de manifestar a su entorno que necesitaba dinero. Algunos medios británicos plantean la posibilidad de que la estancia haya sido financiada mediante un acuerdo de promoción reiterada de la clínica en sus redes sociales.