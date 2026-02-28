Libertad Digital en Londres después de la detención del príncipe Andrés: "Esto puede derribar a la monarquía"

Libertad Digital se ha trasladado a Londres para preguntar a los británicos sobre la detención del príncipe Andrés por estar presuntamente involucrado en el Caso Epstein y que ha puesto contra las cuerdas a la monarquía británica y al Rey Carlos III.

Sobre si el príncipe Andrés debió ser detenido antes de que saltara el escándalo, la opinión mayoritaria de los entrevistados por este diario es que sin ningún tipo de dudas se tendría que haber actuado antes: "Sí. Sí, porque estaba implicado… bueno, solo lo detuvieron cuando descubrieron que estaba haciendo un mal uso de su cargo en la oficina de comercio. Pero las pruebas en los archivos de Epstein aparecieron hace mucho tiempo, así que deberían haberlo detenido antes", responde un ciudadano al micrófono de Libertad Digital en los aledaños de la catedral de San Pablo de Londres. "Sí, hace muchos años. Deberían haberlo detenido hace muchísimos años. Y su madre también, porque su madre sabía lo que pasaba", señala otro ciudadano.

"Han hecho bien arrestando al príncipe. Si tienen pruebas suficientes, no tengo ningún problema con eso. Y lo que ha dicho el rey sobre dejar que la justicia actúe como corresponde, sin involucrarse, que sigan adelante. Creo que lo ha hecho prácticamente bien el rey. Así que, a menos que salga algo más a la luz que no sepamos — por ejemplo, que el rey supiera más de lo que sabemos — entonces eso podría marcar la diferencia. Pero tal como se ha gestionado hasta ahora, creo que se ha hecho correctamente. El rey es bueno, siempre que no apoye… Yo apoyo al rey siempre que no haya muchas cosas que no sepamos y que puedan salir a la luz", matiza otro londinense.

"Sí. Sí, no es algo bueno lo que ha hecho el príncipe, pero somos de Irlanda, así que realmente no tenemos influencia sobre el príncipe Andrés. Solo me enteré hoy y no me pareció nada positivo. Sí, creo que definitivamente va a tener un gran impacto en la gente, especialmente en la monarquía también. Podría tener un gran impacto en el conjunto del gobierno, pero todavía no lo sabemos. Tendremos que esperar y ver qué sale a la luz. Pero, en fin, así es la vida, las cosas pasan. Obviamente, no es algo bueno", apunta una pareja joven de irlandeses llegados a la ciudad justo cuando ha explotado el escándalo.

Imagen de la monarquía y de Carlos III

Libertad Digital también ha querido sondear en Londres el apoyo a la corona británica y si este escándalo afectará a la monarquía y al Rey Carlos III. "El rey Carlos apoyará al sistema judicial, así que la monarquía continuará. No ha hecho nada malo y está apoyando al sistema judicial", añade otro londinense.

"Espero que afecte y mucho, sí. Sí que lo hará, ojalá, y ojalá derribe la monarquía. El Rey Carlos conocía estos problemas desde hace muchísimos años. Eso sí, creo que le vendrá bien haber apoyado al sistema judicial en este caso. Explica un hombre mayor a este diario.

"Keir Starmer es el peor presidente que hemos tenido"

Este periódico también ha querido conocer qué opinan los británicos sobre el presidente Keir Starmer. Un ciudadano ha querido destacar el "error que cometió el presidente al contratar a Peter Mandelson, porque también estaba implicado en los archivos de Epstein. Pero se ha deshecho de él y ha tomado todas las medidas para afrontarlo. Así que Starmer también apoyará al rey Carlos y respaldará al sistema judicial para ver qué hay que hacer con el príncipe Andrés. Es un buen presidente", defiende un londinense.

Sin embargo, no solo hay buenas opiniones: "Muy, muy mal presidente. Muy malo. El peor primer ministro que hemos tenido. Cuanto antes se vaya, mejor", desea un señor mayor. Otro hombre es menos contundente pero también le señala como un presidente "regular": "Yo no lo habría votado, pero el problema es que, si mañana hubiera elecciones generales, no tendría ni idea de a quién votar, porque todos son igual de malos", lamenta.