El reencuentro de Felipe VI y el presidente de Bolivia: 30 años de amistad desde su etapa en Washington

Felipe VI se ha reunido con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el Palacio Quemado de La Paz, durante una breve visita oficial que el Rey ha realizado al país andino. Una reunión que sucede después de reencontrarse en la toma de posesión del nuevo presidente de la República de Chile, José Antonio Kast.

A ambos les une una antigua amistad de más de 30 años, cuando ambos estudiaban Relaciones Internacionales en Washington: Felipe de Borbón en la Universidad de Georgetown y Rodrigo Paz, hijo del entonces presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, en la American University. Ambos compartieron ambiente universitario y el mismo círculo de amigos, una relación que se ha mantenido en el tiempo, tal como reveló el propio presidente en una entrevista en la televisión boliviana: "Yo tengo una amistad personal con él. En la época de estudiantes nos tocó formar parte de los estudios conjuntos y eso es una ventaja, en el sentido de que vamos a reforzar la relación de Estado a Estado con el Reino de España", comentó.

Felipe VI no pudo asistir a la toma de posesión de Rodrigo Paz el pasado noviembre por encontrarse, junto con la Reina, de viaje de Estado en China, y por esa razón, aprovechando el viaje a Chile, decidió trasladarse hasta Bolivia, país que no visitaba desde que acudió a la toma de posesión de Luis Arce, hace 6 años.

Don Felipe fue recibido con honores militares de los 'Colorados de Bolivia', la guardia presidencial, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, y el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, en el Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz. Poco después se trasladó a la residencia del embajador donde tuvo lugar una recepción con miembros de la colonia española en Bolivia.

El Rey con el matrimonio Paz Urquidi recorriendo el Museo Etnográfico

El Rey ha mantenido un encuentro con empresarios y representantes de asociaciones patronales bolivianas, y después se ha trasladado hasta el Palacio Quemado, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo, donde han mantenido una reunión, a cuya conclusión se ha sumado la esposa del presidente, María Elena Urquidi, a quien Paz conoció estudiando en Washington. Seguidamente, junto con el presidente Paz, han visitado el Museo Etnográfico y de Folclore. La visita ha concluido con un almuerzo posterior en honor al Rey, para, posteriormente, regresar a Madrid.