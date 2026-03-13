Don Felipe y Doña Letizia serán recibidos en audiencia por León XIV en el Vaticano

Don Felipe y Doña Letizia se trasladarán al Vaticano el próximo viernes 20 de marzo, donde serán recibidos en audiencia por el papa León XIV.

Se trata de una visita que no solamente servirá de antesala para el viaje que el santo padre realizará del 6 al 12 de junio a España, concretamente a Madrid, Barcelona y Canarias, en el que será el cuarto viaje apostólico del pontífice, tema que abordarán durante su audiencia.

Será la segunda vez que los Reyes se reúnen con León XIV desde que acudieran, el pasado 18 de mayo de 2025, a la misa de inicio de pontificado en la basílica de San Pedro. Tras la conclusión de esta, los Reyes saludaron al nuevo pontífice y fue cuando el Rey le dijo que esperaba "verle pronto por España".

Además, el Rey tomará posesión de su cargo como protocanónigo honorario de Santa María la Mayor de Roma, una basílica ligada históricamente a la monarquía española, con un título que tradicionalmente ha correspondido a los reyes de España desde 1647, con el reinado de Felipe IV. Un vínculo quedó confirmado en 1953 mediante la bula "Hispaniarum Fidelitas" del papa Pío XII, y que continuó con el rey Juan Carlos proclamado ya rey de España, en 1977. Es, además, la basílica donde está enterrado el papa Francisco.

Una ocasión en la que Doña Letizia podrá hacer uso del "privilegio de blanco", que permite vestir de este color a las reinas de las monarquías católicas en presencia del Papa. Será la tercera vez que la Reina haga uso de ese privilegio, después de hacerlo por primera vez en junio de 2014, cuando fueron recibidos por el papa Francisco. Era el primer viaje que los Reyes realizaban al exterior y Doña Letizia no llevó mantilla. La segunda, fue el pasado 18 de mayo en la misa de inicio del pontificado de León XIV, cuando llevó mantilla, pero sin peineta.