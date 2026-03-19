Todas las ocasiones que la reina Letizia ha ejercido ante el Papa el 'privilegio de blanco'

don Felipe y doña Letizia van a visitar a Su Santidad el papa León XIV donde serán recibidos en audiencia en su biblioteca privada. Una visita que será el primer encuentro oficial, después del saludo protocolario que realizaron los Reyes dentro de la basílica de San Pedro, una vez concluida la misa de inicio de pontificado, el 18 de mayo de 2025.

doña Letizia podrá ejercer el conocido como privilegio de blanco que es el reconocimiento o gracia que se otorga a las reinas católicas, así como a las consortes de monarcas católicos, y que nació como agradecimiento de El Vaticano hacia las casas reales que permanecieron fieles a la Iglesia Católica durante la Reforma Protestante.

la reina Sofía y la reina Paola de los belgas vestidas de blanco

Por tanto, las únicas que pueden hacer uso de este privilegio, además de doña Letizia y doña Sofía, son las reinas Matilde y Paola de los Belgas, las grandes duquesas Estefanía y María Teresa de Luxemburgo y la princesa Charlène de Mónaco.

Pueden vestir de blanco en visitas oficiales al Vaticano, en audiencias privadas con el Papa, así como en las beatificaciones, canonizaciones y misas de inicio de pontificado, salvo en exequias o funerales que deben ir vestidas de luto. Además, las reinas de España son las únicas que pueden llevar peina con mantilla, una costumbre ya en desuso, mientras que el resto puede utilizar una mantilla pequeña o velo.

Para el resto de mujeres que acuden a una visita de Estado o audiencia con Su Santidad, la Santa Sede sugiere como protocolo de vestimenta el uso de vestido o traje de americana y falda en color negro, que cubra hasta la rodilla, sin escote, manga larga y una mantilla/velo corto negro, aunque es opcional. Asimismo, se recomiendan complementos discretos, tanto en el calzado como en el maquillaje, peinado o joyas, que no deben ser ni ostentosas ni llamativas.

La primera mujer en vestirse de blanco durante una audiencia privada con el papa Pío XI fue la reina Victoria Eugenia de España, en 1923. 103 años después, es otra reina la que va a utilizar por tercera vez dicho privilegio.

La primera vez fue en junio de 2014, pocos días después de la proclamación de Felipe VI como rey de España. En aquella ocasión, fue la primera visita que realizaban al extranjero y fueron recibidos por el papa Francisco.

Para la ocasión, la reina optó por un vestido por debajo de la rodilla y una chaqueta de color blanco marfil de Felipe Varela, sin mantilla ni peineta.

La segunda ocasión fue en mayo de 2025 en la misa del inicio del pontificado del papa León XIV, cuando lució un vestido midi blanco nuclear de Redondo Brand con mantilla de encaje a modo de velo, pero sin peineta, algo que no es muy del gusto de doña Letizia.

Una audiencia en la que, previsiblemente, se hablará de la próxima visita que León XIV realizará entre el día 6 y 12 de junio a Madrid, Barcelona y Canarias, en el que será el cuarto viaje apostólico de su reciente pontificado, tras 15 años sin que nuestro país recibiera una visita papal.