Mette-Marit se justifica sobre Epstein: "Fui engañada y manipulada, no tengo ninguna culpa en esta situación"

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega ha roto su silencio ante las cámaras de la televisión pública noruega, la cadena NRK, en una entrevista realizada por el presentador Petter Oulie-Hauge.

Desde la residencia real de Skaugum, y con el príncipe Haakon sentado al lado, la entrevista ha causado máxima expectación. Tal y como apunta la cadena, la entrevista tuvo que limitarse a 20 minutos debido al estado de salud de Mette-Marit. Asimismo, la cadena de TV ha tenido total libertad para elegir las preguntas de la entrevista, si bien no ha hecho ninguna declaración sobre su hijo Marius Borg.

Una entrevista donde ha querido sincerarse sobre su relación más personal con Jeffrey Epstein, donde ha reconocido ser culpable y no asumir la responsabilidad de haber investigado sus antecedentes con mayor detenimiento, y de haber sido "manipulada y engañada", advirtiendo que "no tengo ninguna culpa en esta situación". Asimismo, aclara que "no tengo ninguna culpa en esta situación. Son todas las víctimas, quienes han sido sometidas a estos graves abusos, las que merecen justicia. Y siento una rabia inmensa porque no lo han recibido. Al mismo tiempo, es importante para mí decir que si he hecho algo que haya contribuido a legitimarlo de alguna manera, me resulta tremendamente difícil, por supuesto".

Sobre cómo conoció a Epstein, reconoce que se lo presentaron unos conocidos en común: "Epstein era muy amigo de un buen amigo mío. Así que me lo presentaron a través de conocidos en común. Eran personas en las que confiaba y cuyo criterio me inspiraba confianza", afirma Mette-Marit, que en ningún momento desvela el nombre: "Para mí es importante mantener mi integridad en este asunto. Por lo tanto, no revelaré otros nombres ni intentaré culpar a nadie más. Es mi responsabilidad no haber investigado lo suficiente", afirma.

No obstante, también se ha insinuado que la relación entre la princesa y Epstein era más que cercana; ella ha respondido de forma rotunda: "Era una relación de amistad. Era, ante todo, amigo de un amigo mío. Si la pregunta era si la relación tenía otro carácter, la respuesta es no".

Ante la pregunta del periodista de que muchos han percibido esas conversaciones como más cercanas e íntimas que una simple amistad, ella ha respondido: "Es un 'bromear' entre amigos. No tiene nada de especial. Es un tono amistoso, y luego se vuelve vulgar. Por supuesto que no deseo que estos correos electrónicos se publiquen en el periódico. Me parece vergonzoso. Y en realidad no me representa... Yo no lo veo así. Lo veo más bien como un tono amistoso", haciendo alusión al correo en el que la princesa reconoce que París "es un buen lugar para el adulterio".

Sobre una de las cuestiones que más interés suscitan, Mette-Marit reconoció que buscó al pedófilo en Google; sin embargo, afirma que no recuerda qué encontró en internet en aquel entonces. "Ojalá tuviera el resto de la correspondencia por correo electrónico. No sé qué encontré, ni si era información que me pidió que buscara en Google. Ojalá recordara qué era; probablemente me habría facilitado mucho las cosas ahora", dice, aunque añade que "si hubiera encontrado información que me hubiera hecho darme cuenta de que era un maltratador y un delincuente sexual, no habría escrito una carita sonriente detrás". Cuando se le pregunta si quiere añadir algo más, responde: "No, la verdad es que no quiero".

Sobre la estancia en Palm Beach comenta que: "Me pusieron en una situación que me hizo sentir insegura. Un amigo en común había tomado prestada la casa. Por eso fui allí. Si me permiten añadir, es una de las cosas que más tiempo me ha llevado procesar desde que se conocieron los graves abusos en 2019", antes de que se le quiebre la voz. "El hecho de haber estado allí y, sobre todo, sentirme culpable por las víctimas. He dedicado mucho tiempo a procesar esto. Así que es muy difícil para mí personalmente, y de hecho lo ha sido desde 2019, cuando me enteré de los graves abusos", dice, conteniendo las lágrimas.

El periodista le pregunta si tuvo conocimiento de alguna información que pudiera indicar lo que ahora sabemos de Epstein, a lo que responde que no, y que "todas las personas con las que me he reunido con Epstein eran adultas. Nunca he visto nada ilegal. Pero Epstein se comportó conmigo de una manera que no me gustó. No puedo ocultarlo. Cuando llegó el último día de nuestra estancia en Palm Beach, me puso en una situación que me hizo sentir tan insegura que llamé a casa de Haakon". Aún así reconoce que mantuvo el contacto con él durante un tiempo: "Creo que probablemente fue porque era tan manipulador que se aprovechó de que teníamos un amigo en común. Que soy ingenua. Me gusta creer lo mejor de la gente. Pero también decidí cortar el contacto con él, y fue por episodios como ese".

Respecto a la boda, que calificó como "aburrida", en relación con el enlace de los ahora grandes duques de Luxemburgo, Mette-Marit afirma que se ha puesto en contacto con Guillermo y Estefanía: "No quiero entrar en detalles sobre el contenido de los distintos correos electrónicos, porque... Eso es una de las cosas que más me cuesta aceptar que hayan salido a la luz. Porque no quiero que las personas a las que respeto y quiero se sientan heridas de ninguna manera. Pero, por supuesto, ya lo he comentado con ellas después", declaró la princesa heredera a NRK.

El príncipe Haakon, que estuvo sentado al lado de su mujer, confirma que era consciente de la relación que su esposa mantenía con el delincuente sexual convicto. "Sí, sabía que se conocían, que se habían visto en Estados Unidos. Y él estuvo aquí; la princesa heredera le enseñó el parque Frogner. Yo mismo lo conocí una vez durante unas vacaciones familiares en San Bartolomé. Nos lo encontramos en la calle, un encuentro breve. Y también sabía que la princesa heredera vivía en la casa de Palm Beach. Por supuesto, esto no era ningún secreto entre nosotros. También supe que a la princesa heredera le resultó complicado. Finalmente, dejó de confiar en Epstein y llegó a la conclusión de que era una persona que no le deseaba el bien, lo que la llevó a romper todo contacto con él".

Asimismo, ha explicado por qué terminó la relación: "Me siento muy manipulada. Y cuando te manipulan, no te das cuenta al principio. Es información que te llega en distintos momentos. Creo que hoy en día me doy cuenta mejor de lo manipulada que fui. Claro que lleva tiempo asimilarlo. Pero hubo varios sucesos que me hicieron pensar: 'Esto no está bien'. Entonces oí más rumores de que no era buena persona. Nunca que fuera un maltratador, sino que no era buena persona. Todo eso me hizo querer cortar el contacto. Pero teníamos un amigo en común. Lo vi muy atento con ese amigo. Probablemente eso hizo que siguiera en contacto con él más tiempo del que quería".

Sobre si se arrepiente de algo tras romper el contacto con Jeffrey Epstein, confiesa que se arrepiente y que ha reflexionado mucho. "Debería haberle dicho a más gente que era mala persona. Claro que se lo conté a mis amigos más cercanos, pero me siento muy mal por no haber advertido a más gente. Aún no sabía nada de todos los abusos. Pero había entendido lo suficiente como para pensar que era un tipo malo con quien nadie debería tener contacto. Y había visto de cerca cómo chantajeaba a otros. Por eso me arrepiento de no habérselo contado a más gente, porque debería haberlo hecho".

La popularidad de Haakon y Mette-Marit ha caído en picado en las últimas semanas a raíz del escándalo Epstein y de Marius Borg. Sin embargo, ella es consciente de que su salud sí que puede determinar su futuro como reina de Noruega: "Vivo con una enfermedad grave, y es lo que ahora caracteriza mi vida cotidiana. Es lo que determina si puedo o no desempeñar mi papel. Pero tengo mucha fe en la importancia de la monarquía en Noruega. Y tengo mucha fe en que la confianza es uno de los valores más importantes de nuestra sociedad. Y realmente espero que con el tiempo esto no debilite la confianza en la institución. Eso me daría mucha pena", ha dicho. "Haakon es la persona a la que más respeto en todo el mundo. Tengo mucha fe en él. Así que quiero estar a su lado en ese proyecto, sí. Si mi salud me lo permite".

Las palabras del príncipe Haakon finalizan la entrevista: "Creo que es bonito pensar en los cimientos que la princesa heredera y yo hemos construido. Nos apoyamos en una sólida base. Llevamos juntos más de 25 años. Y, afortunadamente, hemos logrado construirla de tal manera que permanecemos unidos. Y cuando uno se casa, es para los buenos y los malos momentos. Cuando hay días buenos, todo va bien. Sale el sol y todo va bien. Pero es en los momentos difíciles, cuando hay que luchar contra viento y marea, cuando es tan importante tener esa base sólida sobre la que apoyarnos juntos. Este es nuestro proyecto, que estamos llevando a cabo juntos. Y además, Mette es cariñosa, sabia y muy fuerte. Por eso siempre la tenemos en el equipo si surge algún problema".