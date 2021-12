Jorge Javier Vázquez se ha erigido de nuevo como uno de los grandes defensores de la intocable Rocío Carrasco. Tras su especial abriendo contenedores de objetos de su madre, Rocío Jurado, y la polémica del falso descubrimiento de vestidos que ella misma ha utilizado para la obra teatral que produce, el presentador catalán ha aprovechado su tribuna en Sálvame para zanjar rumores sobre una de las grandes críticas que está recibiendo la hija de "la más grande".

Jorge Javier se refiere a cuánto ha cobrado Rociíto, o sí ha cobrado algo, por el especial En el nombre de Rocío, programa que de momento pone el colofón al polémico docudrama de La Fábrica de la Tele que derivó en el despido fulminante de Antonio David y varias polémicas sobre violencia doméstica, maltrato y roles de género a la manera de la ministra Irene Montero.

"No cobró ayer"; "No cobró absolutamente nada", ha dicho e insistido un enojado Jorge Javier, que sin embargo no matiza detalles del contrato y de si las apariciones de Rocío Carrasco están incluidas en una totalidad más grande firmada antes, después... "Rocío Carrasco no cobró absolutamente nada. Hay poco más que decir, absolutamente nada. Firmó el contrato de cesión de imagen", dijo un contundente Jorge Javier, que retó a que se "demuestre" que ha cobrado.

Se refería el presentador a las palabras de Gloria Camila en Ya son las ocho. La hermana de Rocío Carrasco, a la que ésta ignora repetidamente, aseguró que "aquí la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje. Estoy segura de que si no hubiese cobrado a lo mejor esos contenedores no se abren".

Quizá tratando de difuminar la polémica del contenido supuestamente descubierto por Rocío Carrasco, Jorge Javier aseguró que sus críticos están "buscando la más mínima metedura de pata" para arremeter contra el ídolo feminista de su programa.

No ahorro, por tanto, críticas contra Gloria Camila y también Rosa Benito, a quien llamó "cuñada viuda" aseverando que "parece que cualquier cosa que cuenta Rocío Carrasco tiene que venir Rosa Benito a enmendar la plana".