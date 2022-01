Muere Jaime Ostos a los 90 años durante un viaje a Bogotá

El matador de toros Jaime Ostos ha fallecido en la ciudad Bogotá a los 90 años de edad de un ataque cardíaco según han confirmado a Efe fuentes cercanas al entorno del matador ecijano.

El torero, que ha estado durante muchos meses con un estado de salud muy complicado, se encontraba disfrutando de unos días de diversión junto a su mujer, fiel apoyo, y amigos en Colombia. Se encontraba en un momento estable, pero parece que todos los baches de salud que ha tenido estos últimos años han terminado por afectarle.

Jacobo Ostos ha confirmado en llamada telefónica para el programa Viva la vida la triste noticia: "Ha muerto sin dolor, ha sido un infarto cuando se ha despertado". El joven confesaba cómo han sido estos días de su padre en Colombia: "Han sido unas horas felices, quitando que no me tenía a mí al lado, estaba con su gente. Hasta ayer estaba bailando como bailaba él por bulerías y todo. Mi madre me ha enviado vídeos y fotos. Si es que, por fuera estaba muy bien pero son casi 91 años. Es ley de vida. Lo que lamento es que lo último ha sido un abrazo y le dejé allí hace unos días".

Jacobo se ha enterado a través de una llamada que le ha hecho su madre hace apenas unas horas: "Me he despertado con la noticia hace prácticamente dos horas, no me lo he creído, pensaba que estaba soñando aún. Me ha llamado mi madre, mi tía, Fátima, que es la chica que trabaja en casa. Llorando la pobre".

Completamente roto, Jacobo no podía evitar las lágrimas: "Hasta hace 5 minutos ni siquiera se me había derramado una lágrima porque no me lo creía, pero ya cuando te empieza a llamar gente pues ya es cuando te das cuenta".

Jaime Ostos nació el Écija el 8 de abril de 1931. Debutó en el mundo de los toros en el año 1953, pero su época de esplendor transcurrió de los 60 a los 70. Después de retirarse, se convirtió en un personaje habitual de la prensa del corazón a raíz de su romance con Lita Trujillo, viuda del hijo del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Se casó en dos ocasiones, la primera con Consuelo Alcalá, madre de sus hijos Gabriela y Jaime, y la segunda con la doctora Mari Ángeles Grajal, madre de su hijo Jacobo.