El CGPJ estalla contra Bolaños: "Los mensajes que escribe a la presidenta son machistas, impresentables e intolerables"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estallado contra el ministro de Justicia Félix Bolaños por los mensajes de teléfono móvil y las cartas "machistas, impresentables e intolerables" que está remitiendo a la presidenta Isabel Perelló desde que llegó al cargo.

Las candidatas de Bolaños a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo eran las magistradas izquierdistas del Alto Tribunal Ana Ferrer (Sala Penal) o Pilar Teso (Sala Tercera). Finalmente, Perelló fue designada presidenta del Gobierno de los jueces en septiembre de 2024 por el Consejo. Desde entonces, Bolaños no ha dejado de presionarla.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "los mensajes de WhatsApp y las cartas que manda Bolaños a Perelló son de un grosero y un maleducado. El ministro está desatado, se cree que el Consejo General del Poder Judicial es un departamento más del Ministerio de Justicia y que la presidenta Perelló es su subordinada. Desde que el nuevo Consejo echó a andar ha intentado manosearlo y se mete en todo. No respeta a los jueces, ni a la presidenta. Le reprocha los nombramientos, sus declaraciones en los medios, hasta le culpa de los problemas en la implantación de la nueva reforma judicial. Sus mensajes son machistas, impresentables e intolerables, de una prepotencia inusitada. Su reacción es desaforada".

"Hasta el momento, Perelló ha adoptado una postura prudente, pero no ha dejado sin contestar ninguno de los mensajes ni cartas de Bolaños con dureza. Aunque las presiones a Perelló comenzaron desde que llegó al cargo, los ataques se han intensificado tras las declaraciones públicas de la presidenta del Poder Judicial en diversos actos y el caso de Begoña Gómez. Bolaños quiere que el CGPJ ‘meta mano’ al juez Juan Carlos Peinado como sea, a pesar de que el promotor de la acción disciplinaria en el Consejo ha dicho en su informe que no se pueden atender las denuncias del ministro de Justicia contra el instructor", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Bolaños está que brama porque está siendo presionado a su vez por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para que se sancione a Peinado y se le aparte de la investigación de su esposa como sea. El objetivo de Sánchez es desautorizar a toda costa a Peinado por investigar a su mujer y que sirva de aviso a navegantes para el resto de jueces que osen investigar causas de corrupción relacionadas con su familia, su Gobierno o su partido. Bolaños transmite a Perelló que la actuación de Peinado ha sido impresentable en la investigación y que debe ser castigado porque si no se haría un gran daño a la imagen de la Justicia".

"No obstante, al ministro de Justicia se le ha pasado el arroz en el caso de Peinado. En el caso de que el juez hubiera cometido una falta leve, dicha falta ya estaría prescrita. Si fuera considerada una falta grave o muy grave, no daría tiempo a investigarla en el Consejo antes de su jubilación el próximo mes de septiembre. El CGPJ sólo puede sancionar a jueces en activo. Por ello, hace numeritos ante los medios de comunicación en contra de Peinado para justificarse ante Sánchez", apuntan.

"Cabe destacar que el bloque conservador tiene mayoría en la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Desde que se conformó el nuevo Consejo General del Poder Judicial, el bloque conservador consideró fundamental poseer la mayoría en esta Comisión precisamente para evitar las posibles purgas del Gobierno de Pedro Sánchez a jueces incómodos como Peinado", concluyen.

"Respetar" las decisiones judiciales

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incidía este martes en la "necesidad de respetar" las actuaciones judiciales después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegurara que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados".

Bolaños afirmó que la investigación dirigida por Peinado ha hecho "daño al buen nombre de la justicia" y que, "seguramente, en muchos aspectos será irreparable". Y dijo tener "confianza absoluta" en que un tribunal superior "imparcial" e "independiente" vaya a "revocar la decisión" del juez instructor de proponer juzgar a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Tras el reproche del CGPJ, Bolaños se reafirmaba en sus palabras.

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