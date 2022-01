El novio de Garbiñe Muguruza ya estuvo casado con una patinadora finlandesa

Vive Garbiñe Muguruza momentos dulces, al margen de sus grandes gestas como tenista mundial, desde que en el último verano presentó a su novio, un modelo llamado Arthur Borges. Ella cuenta 28 años, nacida en Caracas, de padre vasco y madre venezolana.

Nunca le ha gustado exhibirse en fiestas a Garbiñe, salvo las obligadas tras vencer en importantes campeonatos, Roland Garrós y Wimbledon. Es nuestra campeona número 1, después de que lo fuera Arantxa Sánchez Vicario, de tan infortunada vida personal después, y Conchita Martínez, luego su entrenadora. Mujer agradable, no sé si asegurar que tímida, al menos cuando se le preguntaba por sus relaciones sentimentales, rehuyendo siempre con su encantadora sonrisa responder a los informadores. Hubo rumores sobre su amistad con el actor Miguel Ángel Silvestre, sin mucha credibilidad de que fuera de tipo íntimo; como tampoco tuvo recorrido el idilio que le montaron con su colega Stanislas Wawrinka. Pero en julio último ya no pudo ocultar que estaba muy enamorada. Del mencionado Arthur.

Este guapo que la ha conquistado no es alicantino, como aseguran distintos medios, sino nacido en Nueva York, cuya edad no hemos podido precisar, entre veintiocho y treinta años. Nada sabemos sobre sus padres. ¿Acaso ellos sí son alicantinos, o uno de ellos, tal vez? Se le describe que ha desarrollado su carrera internacional de modelo exhibiéndose en pasarelas con creaciones de Giorgio Armani, Hugo Boss, Zegna, marcas de prestigio como se sabe. Pero asimismo hemos podido averiguar que comenzó haciendo papelitos como actor en el cine y que llegó a dirigir alguna película. No está muy clara su biografía hasta el momento. Lo que no se discute es que despierta entre las féminas la admiración por su indudable atractivo físico. No es extraño que también Garbiñe Muguruza se quedara prendada al conocerlo y tratarlo hasta convencerse de que reúne otras virtudes.

Por otras fuentes nos hemos enterado de que fue pareja durante ¡once años! De una patinadora finlandesa, con la que finalmente se casó en Italia en un idílico paraje con el fondo del lago Como. Llamada Kiira Korpi, en su país es muy conocida y la llaman "Princesa del hielo": tiene un parecido físico con la difunta Grace de Mónaco. Después de tres años de vida de casados, se dijeron adiós, pero muy educadamente en su comunicado, asegurando quedar como buenos amigos, tras aquella etapa de felicidad. Lo firmaron en junio de 2021.Si nadie nos lo desmiente, ese es el pasado sentimental del ahora novio de la tenista hispano-venezolana. Un mes después de aquella ruptura nada traumática, Arthur era fotografiado del brazo de

Kiira Korpi, a la derecha, con su entrenadora | Wikipedia

. Lo que ya no nos creemos es el chisme de que la tenista le pidiera relaciones y hasta casi se arrodillara ante Arthur. Ella, con sus raíces vascas, no haría nunca tal cosa. Y si lo hizo ¿por qué no? ¿Por qué una mujer, que al fin y al cabo es la que determina una relación, no ha de tomar la delantera?

¿Se casarán? ¿No se casarán, deshojando una margarita como antiguamente hacían los novios? En cuestiones crematísticas, a veces, ocurren sorpresas. Recuerden lo que le pasó a la ya citada Arantxa, que entre sus familiares y maridos fueron "desplumándola". Pero el amor lo puede todo, ya se sabe por las novelas rosas y nada nos hace sospechar de que, al menos por ahora, Garbiñe y Arthur no piensan en otra cosa que estar juntos, pero que muy juntos, cada día. Aunque los compromisos profesionales de una y otro los separen momentáneamente. Tantos torneos disputados anualmente por Garbiñe impedían, según ella, que tuviera novio. Mientras, iba aumentando su fortuna, estimada por la siempre bien informada revista "Forbes" alrededor de siete millones de euros. Sólo en su último campeonato importante de la pasada temporada se embolsó millón y medio. Los ingresos de Arthur Borges, según alguna fuente norteamericana consultada, son muchísimo menores. ¡Que sean felices mientras el amor les dure!