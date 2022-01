La pesadilla que acecha a Isabel Pantoja

Mal ha empezado el año para Isabel Pantoja. Como ya informó días atrás Chic, un fiscal le pide tres años de cárcel por irregularidades cuando se vendió la finca "Mi gitana", cuya propiedad se adjudica a la cantante, aunque su ex Julián Muñoz dijera que la había adquirido él. En el serial de Telecinco, previsto para varios capítulos aunque reducido a sólo dos por su baja audiencia, (un catorce por ciento de "share", cuando otras cadenas en la noche de los viernes rebasan la veintena) el ex alcalde marbellí, defendiéndose, no dejó de atacar a quien fuera su amante. ¿Habrá cobrado algo, de alguna forma, cuando se presumía que Hacienda intervendría sus emolumentos, al no haber satisfecho la deuda millonaria que contrajo tras "el caso Malaya"? Entre tanto, la viuda de "Paquirri" vive otra pesadilla más ante la vista fijada desde hace meses en la Audiencia de Málaga para el 22 de marzo de este 2022. "Veintidós, veintidós, veintidós...", como repetía aquel dúo cómico andaluz. Según el tertuliano Kiko Matamoros, será el día 8 de ese mes. Ya veremos. En ese juicio podría salir malparada, pero no ella sola, sino su hermano del alma, Agustín, a quien ha expulsado ella de "Cantora", como "Chic" les contó la semana pasada.

¿De qué se les acusa? De una presunta insolvencia punible. Y eso ¿qué significa "en cristiano"? Más o menos que la cantante y en su "ausencia" su hermano Agustín, pudieron cometer un engaño para no pagar a una empresa acreedora. Lo contamos así para no aburrirles con un embrollo en el que los ahora acusados se han visto envueltos. Y entrecomillamos lo de Isabel Pantoja "ausente", pues en la fecha en que se la acusa de cometer el posible delito, estaba en la cárcel, en Alcalá de Guadaira, por el blanqueo de dinero de sus cuentas con Julián Muñoz, desde el 21 de noviembre de 2014.

¿Qué ocurrió mientras ella pasaba "la del Beri" entre barrotes? Que se firmaron los papeles de la venta de la tan traída y mentada finca "Mi gitana". Eso acaeció en 2015. La administradora única de la empresa Panriver era Isabel Pantoja. Encarcelada, no podía obviamente acudir al notario donde se produjo aquella transacción económica. Y en su lugar, fue Agustín, en calidad de apoderado. Éste cometió presuntamente ese delito por el que se les acusa a los dos. Lo que de cumplirse la petición de la Fiscalía llevaría por segunda vez al "maco" a Isabel. Ignoramos cómo es natural si Agustín podría más o menos eludir esa misma y dura condena, pero si no fuera así no creemos pudiera librarse de una elevada, posible sanción, tal vez de tipo económico. La jueza dictará la oportuna sentencia, si es ella la que ocupe ese estrado en la Audiencia malagueña.

No duerme bien, estos días que se diga, Isabel Pantoja. Su experiencia carcelaria fue muy dura. Cumplió desde luego casi la pena de dos años a la que fue condenada: dieciséis meses. Salió libre en marzo de 2016. Seis años transcurrirán desde entonces cuando vuelva a sentarse en el temido banquillo. Las revistas del corazón, y por supuesto todos los medios generalistas, se harán, imaginamos, profuso eco del juicio. Y así, la cantante continuará siendo noticia en las páginas de sucesos, porque en las de espectáculos hace meses que no aparece: sus contratos están en el aire, suspendidos sus viajes por México y otros países hispanos, sin grabar nuevo disco. Aquellos planes de Telecinco con ella, también aplazados "sine die". Pero Paolo Vasile, "el baranda" del canal que fundó Berlusconi, con su agudeza, no descarta que pudiera algún día la artista folclórica someterse a una larga entrevista, similar a la de Julián Muñoz. Para que contara lo que ha callado hasta la fecha sobre su vida, sus finanzas, sus líos- Pasando por caja, obviamente. En tal caso, con los del Fisco muy atentos.

Y en su aspecto personal, con el luto todavía por la muerte de su madre; enfrentada a su hijo por sus líos de todo tipo, señalada por Kiko, que la acusó de engañarlo en cuestiones dinerarias. ¡Qué familia…! Y ahora rompe con su hermano menor, Agustín, que tanto la ha ayudado, siquiera llevándole las maletas y atendiendo en el pasado sus contratos. Pero siempre muy amargado, como coinciden los que lo conocen. Tal vez porque sus tiempos de cantante lo llevaron a la frustración. Y eso que reunía cualidades, guapo, con buena voz, pero "sin tirón" a la hora de vender discos.

¡Qué triste pasado y qué panorama futuro le espera a quien se la sigue considerando una gran artista! Y todo por su desmedida ambición. Los tertulianos que debaten a menudo su controvertida personalidad no aciertan a comprender, como nosotros, qué ha hecho Isabel Pantoja con todo el dinero y propiedades que recibió de su marido, el torero, y en qué ha invertido y dónde está su fortuna. ¿Se la ha "pulido" toda? Pero ¿en qué, siendo tan abundante? Entonces, ¿cómo es que ha tenido que vender su muy querida vivienda de Fuengirola de 250 metros cuadrados, tras un año de tenerla en oferta, por setecientos mil euros? Aún creemos que le queda por pagar "un buen pico" a Hacienda. Y se calcula que sus deudas ascienden a día de hoy a cerca de tres millones de euros. Hay algo mísero en ese sentido, pues hace no mucho se supo que varias de sus admiradoras, agrupadas en un club de "fans", entre ellas una quiosquera de la sevillana calle de las Sierpes, le prestaron algún dinero, que no les había devuelto, pese a las súplicas de esta última.

Mal debe haber administrado su patrimonio. O ¿es que esconde sus cuentas corrientes en algún sitio oculto? ¿Qué hay de sus tratos con aquel banquero venezolano en cuya entidad "Paquirri" tenía a buen recaudo cuanto cobraba por torear en las plazas sudamericanas? Cada vez se agranda más este interminable culebrón sobre Isabel Pantoja. No nos alcanza la memoria a recordar un caso parecido entre las artistas de su género. Sólo por eso, ya es un personaje con más sombras que luces. Lo que es una pena. Con "más cabeza" y menos avaricia, se hubiera librado de tantos problemas que se ha creado ella misma.