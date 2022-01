Así se quita de en medio Telecinco a Rocío Carrasco: menos de una hora y sin Carlota Corredera

Y de golpe y porrazo, Telecinco anunció la tan demorada segunda parte del docudrama de Rocío Carrasco. Lo hizo en fin de semana y con el título Montealto: regreso a la casa. En él la hija de Rocío Jurado explotará todavía un poco más los asuntos derivados de las posesiones de su madre, las mismas que quiso enviar ante las cámaras de Sálvame a Ortega Cano tras trece años de secretismo.

Mientras tanto, su anunciado y cacareado docudrama sobre su regreso a Chipiona, En el nombre de Rocío, sigue en barbecho, reformulado y cambiado tras las querellas de su hermana Gloria Camila, si es que finalmente sale a la luz. No obstante, y de producirse, la intención de la cadena sería también mostrar episodios de la vida de madre e hija de manera más rebajada y descafeinada que el show político de la primavera pasada. La intención inicial de destruir la figura de Ortega Cano como hizo con Antonio David en los primeros capítulos no va a poder ser, a no ser que Rocío, su marido Fidel y La Fábrica de la Tele encuentren la manera de perpetrarlo.

La primera entrega de este programa, medio prólogo medio segunda temporada del anterior, será el martes a las 22 horas, muchos meses después de la fecha de otoño inicialmente prometida en la segunda temporada, En el nombre de Rocío. Y, tras las muchas polémicas que rodearon Contar la verdad para seguir viva y la bajada de audiencia y reputación de la cadena tras el éxito inicial, lo hará con muchos y abundantes cambios que seguramente decepcionarán a los más acérrimos.

Lo hará, por ejemplo, presentado por Jorge Javier Vázquez pero sin Carlota Corredera, apartada por la cadena tras su radical vinculación con Rociíto y sus postulados feministas. La cadena parece así retroceder en su voluntad de crear escándalo pero sigue adelante para así cumplir sus compromisos contractuales con Rocío Carrasco.

Para el espacio, la productora La Fábrica de la Tele -la misma que la anterior ocasión y Sálvame- ha reproducido en un escenario la antigua casa de Rocío Jurado. Se dice que cada capítulo será una habitación, porque en esta primera entrega se abrirá la primera estancia, la habitación de Rociíto tal y como la dejó en los noventa cuando se fue a vivir con Antoni David. Allí la mujer de Fidel Albiac irá "descubriendo" recuerdos y objetos de su madre ante las cámaras. Tal y como anunció Jorge Javier, incluso "desenterrará" cartas de amor a Antonio David, por lo que la figura del exgurdia civil también estará aquí presente.

Serán seis capítulos de una duración bastante más breve a la que acabaron teniendo los episodios de la primera docuserie. Por lo tanto, apenas superarán la media hora con unos minutos más de debate posterior hasta que comience una serie con José Coronado titulada Entrevías, antes de las 23 horas. El programa, en definitiva, no se prolongará durante todo el prime-time sino durante poco más de una hora, lo que delata la apuesta mucho más leve que Telecinco hace esta vez con Rociíto.

Cabe mencionar que los capítulos originales de Contar la verdad para seguir viva sí eran así de breves, solo que la cadena emitía dos para prolongar su duración. Pero tras arrasar en audiencia los episodios restantes doblaron su duración, prolongándose durante gris semanas más la emisión. Eso no va a ser así en esta ocasión.

El programa Montealto llega en plena crisis de contenido y audiencia para la cadena. Secret story ha sido un claro fracaso y Sálvame, pese a recuperar algo de comba, sigue estancado en cifras mucho menores que las del pasado. El éxito inicial del docudrama de Rocío y el adiós de Antonio David acabó generando más odio que audiencia para la cadena.