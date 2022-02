Denuncian a Juan del Val por un delito de odio por ironizar sobre los padres que excusan los suspensos de sus hijos

Denuncia para Juan del Val, marido de Nuria Roca y habitual de El Hormiguero y otros programas de Atresmedia.

Algunos internautas consideraron que el colaborador se burlaba de niños que sufren por sus suspensos cuando aseguró que "cuando un niño suspende ahora los padres dicen: No, mi hijo suspende porque es superdotado".

Los ofendidos por este comentario han llevado a Juan Del Val ante el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid por un delito de odio. El colaborador y escritor ha reaccionado asegurando que sus declaraciones han sido tergiversadas.

Del Val recordó que en su infancia les colocaban por "orden de listos" y que esos padres que atribuyen los suspensos a la sobrecapacitación de sus hijos deberían reconsiderarlo. "A lo mejor no. No, es que como es tan inteligente, es que se aburre. No hay ninguno que suspenda porque es un vago, no, es que tiene altas capacidades".

Juan del Val con Nuria Roca | Atresmedia

Del Val ironizaba sobre cómo, para muchos padres actuales, su hijo no suspende por ser un "vago" sino por tener "altas capacidades".

En redes sociales, Juan del Val ha tratado de explicar sus palabras, que tilda de irónicas. "Lamento el dolor de algunos padres, pero no puedo rectificar por haberme reído de unos niños, simplemente porque no lo he hecho. Ni con AACC ni de ninguna condición. Eso no lo haría jamás ni siquiera en un contexto de humor".

Y, naturalmente, señala las quejas de exaltados y el escándalo generado: "Se ha exigido una rectificación al programa, a la cadena y a mí, pidiendo mi despido. Y, como anécdota llamativa, -lo dejo en anécdota-, el responsable de Redes de El Hormiguero tuvo que cerrar una cuenta en la que alguien amenazaba con "volarme los sesos".