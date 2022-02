Gloria Camila responde a la paranoia de Rocío Carrasco: "No formo parte de su banda"

Gloria Camila acudió al plató de Ya son las ocho para comentar el estreno de Montealto, el programa de televisión en el que su hermana Rocío Carrasco desgrana las intimidades de la familia "inaugurando" las habitaciones de la antigua mansión de Rocío Jurado.

En el primer capítulo tocó el turno a su habitación, tanto la de Rocío como la de Gloria Camila una vez ésta abandonó el domicilio familiar. La joven aseguró haber visto el programa pero no dudó en comentar unas palabras de su hermana que le resultaron llamativas.

Ante unas imágenes de Gloria Camila, Rocío Carrasco dijo conmoverse, pero a continuación siguió en las mismas negando cariño a su hermana. La causa, que "quien marca la melodía mismo maestro".

Se refería Rociíto a su empareja Antonio David Flores, a quien logró que se despidiese de televisión y al que atribuye todos sus males, incluyendo que sus hijos decidieran de propia voluntad abandonar la casa de la madre para ir a vivir con su padre.

Gloria Camila se refirió a esto y aseguró que "sinceramente lo del maestro no sé muy bien a quien se refiere. No sé quien es el maestro en esta banda".

Es más, consideró que "si seguimos así, igual que la melodía se puede cambiar porque le das a la siguiente canción y suena otra, también pienso que al final yo no estoy dirigida por ningún maestro ni me dirige nadie. Yo no formo parte de ninguna banda en la que ella además formó una vez parte de ella".

La hija de Ortega Cano, que consiguió frenar el docudrama que su hermana pretendía hacer sobre su padre llevándolo a los tribunales, puntualizó que "la relación mía con Antonio David empieza mucho después de que ella se alejara de nosotros. No tiene ningún motivo. Antonio David no es la razón de que ella se separe porque yo empiezo la relación mucho más tarde", tildando poco menos que de invención las acusaciones de su hermana.