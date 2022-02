La vida de Mario Vaquerizo ha cambiado desde que se ha operado de la vista. Y así lo confiesa con una gran alegría: "Di este paso porque yo desde pequeño era miope, con la edad llegó la presbicia. Entonces ya no veía ni de lejos ni de cerca y surgió la oportunidad de ponerme en contacto con los oftalmólogos de la Clínica Baviera , y desde hace un mes que me operé mi vida es más cómoda, me siento más seguro de mí mismo. Cuando no ves, es igual que cuando no sabes hablar inglés, que te sientes inseguro. Ahora estoy encantado porque la operación no es nada, en 10 minutos estás listo, es lo que dura, es mágico".

Mario Vaquerizo continúa: "Me ha operado el doctor Jaime Javaloy y estoy encantado. Es impresionante todo lo que ha avanzado la cirugía. Ha cambiado todo mucho, te puedo contar que yo no tenía pómulo y consulté al doctor Enrique Monero, que es muy amigo de Olvi y mío, y me puso dos prótesis en los pómulos y les da mucha más proyección a mi cara". Así lo contó.

Cuando empezamos a hablar de temas profesionales, la agenda la tiene llena, mejor no le puede ir. "La primavera se presenta muy bien, recorriendo todos los pueblos de España. Estos últimos años han sido muy difíciles para mucha gente y estoy deseando que esta situación adversa pase de una vez por todas. Yo tampoco lo he sentido tan mal porque no me ha faltado trabajo, afortunadamente", dijo. Vaquerizo lo atribuye "tal vez ano ser tan corporativista, no tener prejuicios y hacer de todo: radio, televisión, publicidad, música, Nancys Rubias, estoy llevando la carrera de Fangoria, y me muestro como soy, y creo que eso le gusta a la gente".

Sobre su vida con Alaska, cuenta que "a nosotros nos gusta más coger vacaciones en invierno, y eso que hemos descubierto que nos gusta mucho la playa de Los Alemanes de Zahara de los Atunes. A Olvido lo que no les gusta es el sol. Ahora viajar es muy incómodo por las medias del Covid, nos gusta ir a nuestra casa del campo, así es como la llamamos a la que compramos a Bibiana Fernández, que está a 20 km de Madrid. Lo que es cierto es que lo que más nos gusta es La Gran Vía, y por esa razón es vivimos en el puro centro de Madrid, que es mi ciudad preferida, sin lugar a duda".