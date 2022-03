La teoría de Antonio David Flores sobre el despido de Paz Padilla de 'Sálvame'

La revista Lecturas hizo público el pasado miércoles un escueto comunicado emitido por Mediaset España en el que se reconoce el despido de Paz Padilla. "Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", dice el texto. La última gran pelea con Belén Esteban y su supuesto absentismo laboral han pasado factura a la presentadora, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

Antonio David Flores, antiguo trabajador de la cadena despedido de manera fulminante, tiene otra teoría al respecto del despido de Paz. El ex guardia civil hizo un vídeo para su canal de Youtube en el que apunta a que el final de la presentadora en Telecinco está relacionado directamente con la docuserie de Rocío Carrasco. "Es una pena que una cadena de televisión prescinda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconden. El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables", asegura Flores.

"Todo esto tiene un trasfondo mucho más allá de lo que nos han vendido (…) Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto a raíz del documental por los dueños de la productora La fábrica de la tele. Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y no tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental", opina el excolaborador, aún dolido por su expulsión de Mediaset.

El aterrizaje de Rocío Carrasco en Telecinco supuso una revolución brutal para la cadena que no ha hecho más que generar conflictos y a Paz Padilla le supuso un buen número de enfrentamientos con sus compañeros. "Con Paz creo que tenemos alguna conversación pendiente y yo sé que ella tampoco está bien, está atravesando un momento duro, las cosas llevan su tiempo", llegó a decir Rociíto, aunque esa conversación nunca se llegó a producir.

La relación de Paz con sus compañeros tampoco ha sido la ideal. Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Kiko Hernández y Laura Fa han sido los más críticos con ella tras su alegato antivacunas. No ayudó tampoco que la presentadora pusiera encima de la mesa el rumor sobre el divorcio de Carlota Corredera, un tema que la gallega ha intentado tapar por todos los medios.